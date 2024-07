La cuenta pendiente de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su primer año de casados

Tamara Falcó (42 años) e Íñigo Onieva (35 años) celebran su aniversario. Este 8 de julio, los marqueses de Griñón conmemoran su primer año de casados. Esta fecha marca el cierre de un año lleno de polémicas e infidelidades, culminado con uno de los eventos más esperados en el mundo de la prensa rosa. La boda, memorable por sus múltiples vestidos de novia, drones con mensajes en el cielo y un contratiempo con una vela que casi prende fuego al cura, fue un día inolvidable.

Felices con la vida que han construido y la nueva casa que comparten, valorada en 1,5 millones de euros y ubicada en la lujosa urbanización de Puerta de Hierro, la pareja ha superado todos sus problemas este año. Han viajado por el mundo, compartido momentos cómplices y planes gastronómicos, y se han apoyado mutuamente en sus proyectos laborales. Sin embargo, aún tienen una cuenta pendiente.

A pesar de que Tamara ha declarado recientemente que está feliz y que si no es madre, es porque Dios no lo quiere así, nunca ha ocultado su deseo de tener hijos. La hija de Isabel Preysler ha expresado en numerosas ocasiones que ser madre es uno de sus mayores anhelos. Incluso han recurrido a métodos y procesos médicos que no son bien vistos por los más religiosos para intentar concebir.

Durante varios meses, han circulado rumores sobre un posible embarazo, pero parecen ser más un deseo de la prensa que una realidad. Cada vez que Tamara muestra una pequeña barriga en una foto o adopta una postura sospechosa, se disparan las alarmas. La última vez fue en junio, una noticia que ella misma tuvo que desmentir.

Tamara Falcó expresa sus sentimientos

"Es cíclico. El otro día me encontré a un vecino y me dio la enhorabuena. A mi madre le pasa todo el tiempo. El otro día me decía: "¡Espero ser la primera a la que se lo cuentes eh!". Y yo le decía: 'Bueno, primero a Íñigo, ¿no?'. Y ella: "No, no, primero a mí". Yo tengo cero presión. Tengo muchísima fe y si tiene que ser, será, y si no, pues hay muchas formas de ser feliz. Siempre he dicho que me encantan los niños y que quiero tener una familia, pero no creo que sería una persona amargada si no se diera. Me estoy cuidando, estamos los dos sanos, y estamos disfrutando mucho. Si viene, bien; y si no, también", explicó la marquesa en Vanity Fair, en sus últimas declaraciones sobre este tema, que entendemos debe ser doloroso.

Íñigo siempre ha sido más cauto al hablar de paternidad, pero Tamara ha asegurado que les gustaría formar una familia numerosa. De hecho, en alguna ocasión ha comentado que les gustaría tener al menos tres hijos, aunque por ahora parece resistirse. Antes de irse de luna de miel, el matrimonio tuvo que vacunarse para algunos de sus destinos, lo que también retrasó el proceso.

Deseosos de ser al menos uno más en casa, los marqueses de Griñón ya han comenzado algunos pasos para conseguirlo. Como ella misma explicó en la revista ¡Hola!, se está sometiendo a la Naprotecnología. Según los expertos, esta es "una alternativa a la reproducción asistida que busca cuáles son las causas de la infertilidad de la pareja para intentar solucionarlas con los tratamientos médicos pertinentes. Después, coopera con el ciclo de fertilidad de la mujer para que pueda concebir un hijo de forma natural", relataron.