La verdad sobre Álvaro Muñoz Escassi: el verdadero motivo del enfado de María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi describió su relación con una mujer trans durante una entrevista en De viernes como un encuentro pactado y consentido, subrayando que su relación con María José Suárez era abierta, lo que según él no constituyó una infidelidad. La periodista Marisa Martín Blázquez respaldó esta afirmación durante su intervención en el programa Fiesta.

No obstante, la colaboradora insinuó que Escassi pudo haber contado algunas mentiras durante la entrevista, especialmente en lo que respecta a los motivos de su ruptura con la ex Miss España. "Puede ser que María José, al recibir ese correo electrónico, llamara por teléfono, lo cual podría encajar con la idea de que mantenían una relación abierta. Ella le dijo a Álvaro: "Me ha escrito una chica que dice esto y aquello'. Parece que a María José no le sorprendió esta historia".

"María José se enfadó mucho cuando vio a Álvaro con cierta intimidad con Hiba Abouk, y es entonces cuando menciona el correo electrónico como algo nuevo que acaba de recibir, aunque según mi información, lo discutieron de manera no alarmante. Tal vez ella ya sabía de historias como esta", agregó la periodista. Sugirió que el verdadero enfado de Suárez no estaba relacionado con las relaciones externas de Escassi, sino con su declaración pública de ser una persona libre que estaba conociendo a la actriz.

Por otro lado, María José Suárez respondió en sus redes sociales negando que tuvieran una relación abierta y dejando entrever que podría ofrecer su versión de los hechos públicamente para aclarar los rumores alimentados por Álvaro Muñoz Escassi en su entrevista. "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira, qué vergüenza de personaje", escribió en Instagram en respuesta a uno de sus seguidores. Además, se ha mencionado la posibilidad de que Suárez decida hablar con algún medio para compartir su versión de los hechos.