Álvaro Muñoz Escassi: su verdadera situación económica y carrera empresarial

Álvaro Muñoz Escassi ha tenido mucha presencia en televisión este último año, y su última aparición fue este fin de semana, donde ofreció una entrevista más personal. Desde este digital, hemos querido conocer cuál es la situación económica del ex de Lara Dibildos en la actualidad, teniendo en cuenta que ha saldado una deuda de 1.750 euros, una cifra que no debería ser demasiado elevada para un hombre que, en el último año, ha participado en no uno, sino en dos realities de televisión. Primero en MasterChef Celebrity, donde quedó finalista, y luego en Bailando con las estrellas, además de alguna que otra entrevista.

Más allá de la televisión, el jinete, su primera profesión y con la que se dio a conocer, se ha embarcado en numerosos proyectos profesionales a lo largo de los años. Hace casi 20 años, fundó Sotoescassi SL, su primera empresa, dedicada a la equitación, específicamente a la compraventa de caballos y sus cuidados. Lo último que se sabe de este proyecto es que en 2020 cerró su hoja registral. También dedicada a los caballos está Horse Ready SL, fundada en 2017, y además de esta ocupación, ha ampliado su objeto social al campo de la representación y al mercado inmobiliario.

Otro de sus proyectos fue Solalala SL, activa desde 2009 hasta 2014, dedicada a la representación, contratación, labores de mánager y promoción de artistas, tanto individuales como en grupo, y de profesionales del sector audiovisual; así como la producción, promoción y contratación de conciertos y actuaciones.

La hostelería ha sido otro gran campo en el que ha dedicado sus esfuerzos. Alra 2013 SL, creada en 2013 y dedicada a la gestión, administración y explotación de industrias de bares, cafeterías, pubs, tabernas, cervecerías, bodegas, mesones, discotecas, pizzerías, bocadillerías, restaurantes, salas de fiesta, salones de banquetes y eventos, ha estado inactiva durante los últimos tres años aunque no se ha liquidado.

Atendiendo a estos datos, es evidente que Escassi es un hombre inquieto y emprendedor, interesado en diversos sectores y sin miedo a lanzarse a la aventura e intentarlo. Sin embargo, la realidad es que ninguna de sus sociedades ha sido extremadamente exitosa y en los últimos años sus labores como empresario han quedado relegadas a un segundo plano, pues ninguna de las empresas muestra grandes avances. Su imagen y la televisión parecen ser ahora una de sus mayores bazas. No obstante, cualquier día puede sorprender con algo nuevo, ya que está claro que no deja de intentarlo.