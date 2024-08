De posible médico a artista, el infierno dantesco de Frida Kahlo que la convirtió en un icono del siglo XX

Frida Kahlo dijo una vez aquello de 'toda destrucción da lugar a un renacimiento'. Una frase tan icónica como lo es la figura de la artista mexicana. Marcada por una vida de dolor y pasión a partes iguales, su legado desafío las convenciones de la época y dejó una huella imborrable para la historia.

Nació el 6 de julio de 1907, en Coyoacán, México y, aunque su intención es convertirse en médico, una infancia marcada por la enfermedad y un accidente de autobús del que resulta gravemente herida, cambiarían su destino. Con tan solo 18 años Frida sufre múltiples fracturas y lesiones con un dolor crónico hasta el fin de sus días. Pero como señalaba al principio y como si del Ave Fénix se tratase, la joven no deja que la tragedia la defina. Obligada a permanecer en una cama y con secuelas permanentes, una columna rota por tres partes y una pierna fracturada en once, no se rinde y hace de su reclusión el inicio de su arte.

“Desde ti hasta mis manos, recorro todo tu cuerpo, y estoy contigo un minuto y estoy conmigo un momento. Y mi sangre es el milagro que va en las venas del aire de mi corazón al tuyo. (Diario de Frida Khlao) / vía twitter @fridakhlao

Gracias a un caballete especial que le facilita el poder pintar y un espejo, colocado en la parte superior que le permite verse asimisma, empiezan a nacer los primeros cuadros y autorretratos. La obra de Kahlo se caracteriza por sus vibrantes pinturas y su estilo único que fusiona surrealismo y realismo con elementos de la cultura mexicana. Con el autorretrato explorar su identidad y existencia, plasmando en el lienzo su dolor físico y emocional. Durante sus viajes por México, Frida redescubre su propia identidad, integrando elementos del folklore mexicano y la naturaleza en su arte. Fruto de este encuentro adopta la vestimenta tradicional, convirtiendola en un símbolo de su conexión con sus raíces mestizas y su celebración de la cultura indígena.

Sus pinturas son un diario visual en el que narra que ha vivido y que está viviendo, pero también que le gustaría vivir. Obras como 'Las dos Fridas' y 'La columna rota' capturan su dualidad interna y su constante lucha contra el dolor.

En 1927 empieza a incorporar temas de carcter social, como la política, consecuencia de sus amistades con personalidades como Julio Antonio Mella, periodista cubano exiliado en Mexico o la fotografa italiana Tinna Modotti, con quien asiste a reuniones del Partido Comunista de Mexico. Es es uno de estos encuentros donde conoce al que será su marido Diego rivera y aunque la relación de ambos siempre esta marcada por una cuerda tirante entre la obsesión y la infidelidad, sus intereses comunes, su apuyo mutuo y el amor que se procesan les acompaña toda la vida. Se casan, se divorcian y se vuelven a casar y ambos comparte vida en la que se denomina como 'La casa azul', actualmente convertida en un museo dedicado a la artista. En ella organizan fiestas rodeados de invitados de toda clase del mundo intelectual y de sociedad.

Frida Khlao y Diego Rivera / vía twitter @fridakhlao

Un amor de una noche, un amor eterno, un amor de mito

Frecuentando estas celebraciones, llega un día a la vida de Frida Khalo, la cantante costarricense Chavela Vargas. Maravillada con su presencia, Khalo la invito a quedarse en su casa por un tiempo, algo que Vargas acepto. Poco a poco surge y se forja una gran amistad, basada en una profunda admiración mutua, reflejó el espíritu libre y la rebeldía que ambas mujeres compartían.

Frida Khlao y Chavela Vargas / vía twitter @fridakhlao

Chavela Vargas, quien considera a Frida una inspiración, encuentra en ella un reflejo de su propia lucha por la aceptación y la libertad personal, fortaleciendo así el legado de Kahlo como una figura que trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Muchas son las historias que apuntan a que ambas tuvieron algo más que una bonita amistad y auqnue la verdad absoluta nunca ha salido a la luz, la pintora deja alguna que otra pista cuando en una carta a su amigo Carlos Pellicer escribe: "Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente". Por la parte de Chavela, quedan títulos como la 'Paloma negra' o 'La llorona', dedicados a Frida.

El legado de Frida Kahlo va más allá de su obra pictórica. Se erige como un ícono del feminismo y la autoexpresión, inspirando a generaciones de artistas y activistas. Su capacidad para transformar el dolor en arte y su dedicación a la representación de la mujer en la modernidad la han convertido en un símbolo perdurable de fuerza y autenticidad.