El viral y divertido anuncio de RTVE por el partido de Eurocopa que se ríe de los alemanes

Este viernes 5 de julio se batirán España y Alemania en los Cuartos de Final de la Eurocopa 2024. El partido será emitido en la televisión pública y el equipo de Comunicación y Participación de RTVE ha querido promocionar el evento por todo lo alto en un guiño a la cultura popular y sobre todo a los alemanes como forma de cohesionar a la afición española.

El anuncio que han publicado en la cuenta oficial de la corporación ya reúne casi medio millón de visualizaciones y tiene miles de "me gusta", republicaciones y comentarios. En el vídeo aparece un turista que pasea por el borde de una piscina luciendo con orgullo un cuerpo que no alcanza a ser bronceado, sino más bien bicolor, en el que destacan los brazos, piernas y rostro completamente quemados teñidos de rojo, en todas aquellas zonas donde el hombre no llevaba la ropa puesta.

Mientras el extranjero extiende su toalla para disponerse a disfrutar de una jornada al sol, se muestra un letrero con el mensaje "Ya sufren el rojo". Pero inmediatamente después, en un último plano del turista descansando en una tumbona con un periódico en el que hay una imagen de los futbolistas españoles en el campo, emerge el zarpazo final a la selección alemana: "Ahora van a sufrir a La Roja".

Las redes sociales se han revolucionado al instante. "Para esto pago mis impuestos", defendían varios usuarios, en apoyo al divertido concepto que expresa el anuncio. Muchos usuarios han calificado de "arte" y de "cine" la composición audiovisual y lo han alabado: "No sigo el fútbol, pero es vídeo es increíble". Otro de los comentarios más repetidos ha sido que la persona que ha creado esta "promo" merece un ascenso inmediato, ya que RTVE ha conseguido su objetivo, que se viralizase y que llegase hasta muchos usuarios.