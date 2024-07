Los pros y contras de utilizar el retinol en verano

El retinol es un ingrediente cosmético que ayuda a mejorar la textura de la piel y reduce la apariencia de arrugas. Se ha convertido en uno de los pasos de las rutinas de skincare más ineludible. También es muy útil para las marcas de acné o para reafirmar la piel, por lo que, es un activo que cuenta con muchos fans.

Pros y contras

Existen muchos puntos de vista sobre si se debe usar en verano o, por el contrario, se debería interrumpir su aplicación. Y es que, este producto aumenta la sensibilidad de la piel a la luz solar. Esta es la pregunta principal en torno a este activo. Rachel Keys, enfermera y experta en dermatología facial, explica que puede llevar a quemaduras solares más graves, irritación y daño cutáneo a largo plazo: "la exposición al sol es inevitable y, por lo tanto, es prudente reducir o evitar el uso de retinol".

Por otra parte, Eduardo Senante, farmacéutico, está de acuerdo en que al usar el retinol, la piel será más sensible a la luz del sol. Pero añade: "se van a generar células nuevas, que son más vulnerables al daño solar, pero, todo dependerá de cuándo empecemos a utilizar el retinoide". Comenta que deberíamos desterrar ese mito de que no se puede utilizar el retinol o un retinoide en verano. El motivo de esto es que "hay que tener en cuenta que más o menos, las células de la piel tardan entre cuatro o seis meses en llegar a adaptarse a la tolerancia frente al retinol (esto va en función a la concentración). Por ello, no tiene ningún sentido empezar en verano a utilizar un retinol. ¿Se puede? Sí, pero hay que estar muy estricto con la protección solar".

Otra de las razones de peso por las que, en palabras de Senante, no se tiene que suspender el uso de los retinoides es que "no tiene ningún sentido durante seis meses utilizar un retinoide que se sintetiza a piel, se genera piel de peor calidad y nunca tenemos una piel bonita". El farmacéutico, además, reconoce que "nos ha ayudado que hoy en día prácticamente si queremos luchar frente al envejecimiento cutáneo, nadie toma el sol directamente en verano, por lo cual no hay ningún sentido para no utilizar el retinoide en verano".

Otra recomendación, por parte de Rachel Keys sería "limitar el uso de retinol a la noche y asegurarse de aplicar una cantidad generosa de protector solar durante el día. Además, evitar la exposición solar directa lo más posible y considerar usar un sombrero de ala ancha para una protección adicional".