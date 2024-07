Olga Moreno segunda expulsada de 'Supervivientes: All Stars' frente a Jorge Pérez

En un comienzo incluso pensó en abandonar, pero una semana después de que Adara Molinero se convirtiera en la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars', Olga Moreno se convierte en la segunda expulsada de esta edición.

Olga no consiguió el favor del público ante un rival tan fuerte como Jorge. "Quería dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, voy a estar aquí dándolo todo", agradecía Jorge tras saber la decisión del público.

Por su parte, Olga se mostraba tranquila ante la expulsión y también aprovechaba la ocasión para dar las gracias: "Quería dar las gracias a este equipazo, me ha encantado conoceros, me llevo muy buenos amigos, espero que lo disfrutéis, dejéis las malas energías, pasarlo bien y disfrutad". Tras los minutos de tensión con sus compañeros, Olga dejaba claro que se despedía de todos por igual, sin rencor: "Me despido de todos, hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos, de Sofía y de Abraham también".

Haciendo balance de las semanas que ha pasado en Honduras, Olga reconocía que podría haber dado un poquito más: "Me voy con pena, no te voy a engañar pero sí que es verdad que se lo merece Jorge, tiene muchas ganas, lo está dando todo, a mí me ha faltado dar un poquito más, me voy contenta".

El cruce de zascas con Sofía Suescun

Antes de que Jorge Javier anunciase quién se salvaba de ser expulsado, Olga Moreno y Sofía mantenían un serio cruce de zascas en la palapa. Tras la discusión entre Sofía y Marta, Olga le señalaba que era una "metemierda". "Nada más que le gusta meter mierda a la gente. Si lo veis en cámara, detrás de cámara ni te cuento", aseguraba.

"Cómo te gusta inventarte una vida entera. La experiencia le avala en la vida. El inventarse historias paralelas", decía por su parte Sofía Suescun. Un cruce de palabras que no ha pasado desapercibido para nadie.