Marta Peñate se enfrenta a Sofía Suescun en 'Supervivientes: All Stars': "A mí no me hagas shhh"

La cuarta gala de Supervivientes: All Stars estuvo marcada por pullas, alta tensión y un cruce de reproches. El puente de la concordia no funcionó entre Marta Peñate y Sofía Suescun. Su intento de convivir y limar asperezas fracasó por completo. Una reconciliación entre ellas es ahora inconcebible, especialmente después del último enfrentamiento en la palapa, donde la canaria demostró haber llegado al límite.

La periodista incluso pidió ser nominada para escapar del mal ambiente. "No puedo con esta televisión, me quiero ir a mi casa, con mi novio, con mi familia, que sé que no me van a apuñalar. No puedo más", confesó. Marta Peñate se convirtió en la protagonista de uno de los momentos más tensos del programa al abandonar la palapa tras un acalorado enfrentamiento con Sofía Suescun.

Este episodio ha puesto en riesgo la continuidad de Marta en Supervivientes: All Stars. Las antiguas mejores amigas de Gran Hermano se han convertido en las principales rivales del programa. Las dos semanas de convivencia en Honduras se están volviendo demasiado intensas, y la tensión entre ellas ha alcanzado niveles críticos, mientras exhiben su odio mutuo por la isla.

La bronca comenzó cuando Sofía Suescun opinó sobre unas imágenes en las que Marta le reprochaba a Lola, su amiga dentro del concurso, un detalle sobre la convivencia. Aunque Lola no le dio importancia, su enemiga y el presentador, Jorge Javier Vázquez, sí lo hicieron, lo que enfureció a la canaria. "No tengo que dar explicaciones a nadie. Ni ella ni él ni nadie tienen por qué meterse en mis amistades. No he visto un vídeo de esta señora que no sea hablando de mí. Preocúpate de ti o de tu programa", afirmó Marta.

No había posibilidad de mediación durante el clímax de la intensa discusión que ambas protagonizaron. Suescun lanzaba sus pullas y recalcaba lo que su compañera le había dicho minutos antes. "Lo de esta chica. No sé si está desvariando, si tiene algún problema o no sabe lo que dice. Acaba de decir que si se lo propone, me hace llorar cada mañana. ¿Qué pretendes?", cuestionó Sofía.

Con la falta de posibilidad de mediación y la creciente animosidad, el futuro de Marta en el concurso es incierto, evidenciando lo difícil que es mantener la armonía en un entorno de alta presión como Supervivientes.

Sin duda, el conflicto estalló cuando Sofía intentó silenciar a Marta con un despectivo "shhh". Sin pensarlo dos veces, Marta respondió contundentemente: "Relájate, diva. A mí no me hagas 'shhh', que no soy un perro. Te pido por favor que tengas educación. Así que, a mí no me provoques, no me busques y métete en tus amistades. Bastante tuviste con cargarte la nuestra por ser una falsa". Marta, visiblemente afectada, se marchó de la palapa, dejando a todos los presentes en shock y poniendo en riesgo su continuidad en el concurso.