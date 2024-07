Hiba Abouk corta toda comunicación con Álvaro Escassi: "No quiere ni hablar con él, desea sacarlo de su vida"

La separación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ha desatado una tormenta mediática sin precedentes. "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas, y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos", anunciaba la ex Miss España el pasado 27 de junio.

Sin embargo, nada anticipaba la vorágine mediática que estallaría debido a las imágenes llenas de complicidad entre el jinete y la actriz Hiba Abouk en la fiesta organizada por El Turronero. Este acercamiento generó rumores sobre un posible romance, que el mismo Escassi negó el pasado martes.

"No tengo ninguna relación con Hiba. Es una mujer maravillosa que conocí en Masterchef. Tengo una amistad fantástica con ella y nos llevamos muy bien. No tengo nada con ella, de verdad", aclaraba el jinete en el programa de Ana Rosa Quintana.

Hiba Abouk, la otra protagonista de las imágenes, optó por mantenerse en silencio y evitar cualquier declaración al respecto, una postura que mantuvo hasta este jueves, cuando finalmente habló sobre la polémica. "No hay ninguna relación. Hay una amistad como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua", afirmaba la actriz de El Príncipe. Sin embargo, parece que la amistad entre Hiba Abouk y Álvaro Escassi ha durado menos de lo esperado.

Este jueves, la periodista Leticia Requejo reveló en el programa de TardeAR que la actriz está bastante molesta con el jinete, al punto de no contestar sus llamadas. "Os voy a contar la cronología del brutal enfado de Hiba con Escassi. Este domingo, cuando empiezan a surgir los rumores tras la fiesta, Hiba se sorprende y se molesta al escuchar que podría haber una relación con Álvaro", comenzaba diciendo.

Pero el enfado de la actriz se centraba principalmente en el jinete. "No le gusta el modus operandi de cómo se está manejando la situación", aseguraba. Sin embargo, la situación cambió radicalmente el lunes tras el mensaje que el jinete envió a la periodista, en el que afirmaba: "No hago nada malo conociendo a nadie". "Le sienta tan mal que empieza a sospechar que todas las informaciones sobre un posible idilio las está filtrando el propio Escassi. Desde el lunes, Álvaro ha intentado contactarla, pero Hiba no quiere ni contestar sus llamadas. Quiere que él esté fuera de su vida", explicaba la colaboradora.