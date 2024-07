La otra famosa que confiesa haber tenido una noche de pasión con Álvaro Muñoz Escassi

La separación entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez continúa siendo tema de conversación, y los detalles de esta ruptura van revelándose cada vez más. Lo que parecía un final en buenos términos pronto se convirtió en una situación más complicada, con María José expresando enojo y afirmando que no quiere volver a ver a Escassi "ni en pintura". Por su parte, él ha insinuado la posibilidad de alguna infidelidad por su parte. Además, han surgido rumores sobre problemas económicos en el caso de Escassi.

Sin embargo, lo más sorprendente de estos días ha sido la revelación de otra famosa que ha confirmado haber tenido un breve romance con el jinete, un giro inesperado en la historia.

Varios famosos que conocen a la pareja han querido opinar sobre esta situación. Eva González, por ejemplo, expresó en el Orgullo de Sevilla su deseo de verlos felices, mientras que Marlene Mourreau fue más crítica con la agitada vida amorosa de Escassi, sugiriendo que la separación no la sorprendió.

Pero fue en el programa Socialité donde una conocida colaboradora de televisión hizo una confesión reveladora sobre su relación pasada con Álvaro Muñoz Escassi: Marta López.

"Para mí fue humillante", dijo Marta, dejando claro que no guarda buenos recuerdos de este episodio. "Lo conozco desde mis días en el mundo ecuestre y tuvimos algo una noche. Es humillante para mí. Le preguntaron sobre esto en un programa y dijo que no había tenido nada conmigo y que no se acordaba... No sé si es porque me he operado la nariz", explicó Marta a María Verdoy. "Fue una tontería. Fueron unos besos y poco más, una noche tonta. Supongo que es buen amante, pero no lo sé", añadió la colaboradora.

Marta también comentó sobre el historial amoroso de Escassi, sugiriendo que no le sorprende su comportamiento. "A mí no me sorprende en absoluto, ni a mí ni a nadie. Lo que me sorprende es que María José se sorprendiera", afirmó. "Quien esté con él, que no se queje, porque ya sabe a qué atenerse", concluyó Marta.