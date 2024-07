Belén Esteban revela el motivo por el que Terelu no va a 'Ni que fuéramos Shh'

Parece que no todos los excolaboradores de 'Sálvame' han acabado de buenas. Y es que mientras unos han tenido que buscarse la vida, montando el heredero de ese histórico programa que estuvo 15 temporadas en antena, ese 'Ni que fuéramos Shh' que se lanzó en plataformas como Youtube y Twitch y que solo posteriormente llegó a la TDT, otros han seguido en la casa madre, Telecinco, e incluso se habla de que Terelu Campos podría llegar a presentar su propio espacio.

Así, Belén Esteban ha ido a 'Late xou' en La 2, de Mar Giró, y ahí, al ser preguntada por Terelu en su nuevo espacio ha dicho que no se la esperaba, que ella no le abriría la puerta y ha insinuado que era un tema monetario y de estatus, afirmando que a lo mejor ahora que estaban en Ten se animaba:

No es el único dardo contra los Campos desde 'Ni que fuéramos Shh'. Desde el comienzo todos sus colaboradores, entre los que se encuentran María Patiño o Kiko Matamoros, coincidieron en reprocharles no haber tenido el detalle de felicitar por esta nueva andadura profesional. Parece que no tuvieron ninguna palabra de aliento, y esto sentó muy mal, lo que no ha ayudado a que le diesen un tratamiento amable ahora que Alejandra Rubio y su embarazo les ha puesto en el ojo del huracán.

Pero Terelu Campos no se ha quedado callada, y ha salido a los micrófonos para responder que creía tener buena relación con Belén Esteban, pero que a estas alturas de su vida tampoco le iba a sorprender. Y amenazaba con el día en el que no se callase, afirmando que ella había sido muy buena compañera, pero que no todos habían sido iguales.

Y desde 'Ni que fuéramos Shh' respondían tachándola de mentirosa, volviendo a echarle en cara que no les llamó cuando estrenaron programa ni entró en directo y, que en particular Esteban, le había llamado ante sus recientes problemas de salud, pero no había sentido esa atención de vuelta.