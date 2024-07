Belén Esteban critica a Alejandra Rubio: "Qué ridículo, te crees que eres Beyoncé en pequeñita y blanquita"

En los últimos días, Alejandra Rubio se ha convertido en el foco de atención debido a su embarazo y las exclusivas relacionadas con él, tanto de ella como de su pareja, generando numerosas críticas hacia la hija de Terelu.

En el programa Ni que fuéramos Shhh, los colaboradores también han expresado sus opiniones sobre uno de los temas más candentes del corazón en la actualidad. Belén Esteban dedicó unas palabras directas a Alejandra: "Qué ridículo estás haciendo, Alejandra. Te crees la Beyoncé en blanquita y pequeña. Estás encantada con todo el protagonismo", dijo mirando a cámara.

"¿Sabes lo que implica vender una exclusiva? Esto", explicó Belén, antes de poner como ejemplo su propia experiencia. "Yo también me he enfrentado mucho a la prensa, he tenido mis momentos difíciles, pero con los años aprendes. Cuando he vendido una exclusiva, he sido consciente de las repercusiones de mis actos".

"Ayer cuando llegué a casa, vi el programa tuyo y quiero felicitar a Sandra y a César por la llamada de atención que le dieron", mencionó Belén refiriéndose a los presentadores de Así es la vida, donde colabora Alejandra. "Lo que nosotros hacemos, aunque para vosotras parezcamos unos brutos, es lo mismo que hacéis vosotras, tu madre, tu tía y tú".

"Te deseo que tengas un embarazo fenomenal y feliz, que creo que lo estás haciendo, pero ten cuidado con ese encanto que tienes ahora, porque se te puede ir. Recuerda mis palabras", concluyó Belén para cerrar el tema.