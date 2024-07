Este es el color que más muertes ha causado

Según explica un artículo de IFL Science, a mediados del siglo XIX cuatro niños de una zona obrera de Londres enfermaron de dolor de garganta y problemas respiratorios. Se les diagnosticó difteria, pero su médico no entendió cómo se habían contagiado, ya que las personas cercanas a ellos no presentaban ningún síntoma asociado a la enfermedad. Los niños murieron al poco, todavía no lo sabían pero fue a causa del papel pintado de la casa.

Carl Wilhelm Scheele, un reputado químico de Suecia, dio con un nuevo color en 1775. El verde Scheele, como se le conocía, causó furor entre la población europea. Se empapelaron las paredes con ese color, se forraron libros, las cortinas se tintaban verde Scheele e incluso se hicieron telas de vestidos. Este pigmento fue uno de los ingredientes principales en una era en la que cualquier novedad resultaba emocionante.

Y es que, este color era una innovación en toda regla para la población, la moda y la decoración, el pigmento era de un brillante que no se había visto nada parecido hasta la fecha.

Los primeros síntomas

En 1857, un médico de Reino Unido, William Hinds, empezó a sentir náuseas y calambres abdominales todas las noches. El médico se dió cuenta entonces de que podría ser un factor ambiental ya que cuando salía del estudio de su casa el malestar disminuía. Tanto él como funcionarios de salud pública, en el caso de los niños londinenses, analizaron lo que sucedía.

Resulta que el papel verde brillante de las paredes contenía arsénico, entonces no se conocía tanto este compuesto. Según el artículo de la revista, la tinta se descascaró y produjo gases de arsénico que fueron inhalados por los ocupantes de las casas. Pronto, varios casos dispersos y sin relación alguna parecían tener similitud. Además, nació el verde París o verde esmeralda que también estaba compuesto de arsénico. Paulatinamente, la profesión médica lanzó una campaña en contra del color, aunque con algunas oposiciones.

No fue hasta la muerte de la joven Matilda Scheurer, a quien contrataron para espolvorear el color en flores artificiales, cuando la población se convenció para dejar de utilizar el pigmento. El informe médico, que causó efecto en la sociedad, daba detalles de cómo sus ojos se pusieron verdes y falleció con una expresión de ansiedad en su rostro. El diario British Medical Journal se hizo eco de la muerte de Scheurer. Alegaba: "Transportaba en sus faldas arsénico suficiente como para matar a todos los admiradores que pudieran conocerla en media docena de salones de baile", como explica un artículo de National Geographic.