Quién heredará el millonario patrimonio de Matthew Perry: familia y una sorprendente ex

Matthew Perry no ha tenido una vida plácida. Y no es porque le faltase el dinero. Más bien todo lo contrario. El actor, conocido internacionalmente por su papel en Friends, no supo gestionar la fama, y entró en una vida de excesos y abusó del alcohol y las drogas. Todo esto terminó con una muerte demasiado temprana, a los 54 años el pasado 28 de octubre, cuando se le encontró ahogado en la piscina de su casa tras haber consumido ketamina. Ahora se ha hecho público lo que dice su herencia, y tiene sorpresa.

La millonaria herencia y una ex con la que estuvo solo un año

The US Sun ha hecho pública la herencia de Matthew Perry, con una cuantía más que jugosa, dada su fama internacional, algún detalle llamativo y sobre todo una sorpresa, el que aparezca como beneficiaria una exnovia con la que solo estuvo un año entre 2003 y 2004.

Perry un fideicomiso de 120 millones de euros, que acumulaba el grueso de su patrimonio desde 2009. Este es un acto jurídico muy común para preservar patrimonios, por el que se encarga a una persona la administración de una serie de activos, hasta que tras su vencimiento se transmitan los resultados a un tercero. Además, contaba con casi 1,5 millones de euros en cash.

Los beneficiarios de esta herencia son su padre John Perry, su madre, Suzzane Morrison, su hermanastra Caitlin Morrison y su expareja Rachel Dunn.

Rachel Dunn fue su pareja entre 2003 y 2004. Fue una relación llamativa por la diferencia de edad, 19 años ella y 35 él, y porque ella, al contrario que sus anteriores exparejas, no era famosa, sino una estudiante de moda británica que se había mudado a Estados Unidos para probar suerte. Durante la relación el actor consiguió mantener una estabilidad y sobriedad de la que no disfrutaba desde hacía años, y llegaron incluso a hablar de formar una familia. Aunque el proyecto amoroso acabó fracasando, si mantuvieron la amistad a lo largo de los años.

Un último detalle llamativo del testamento es el rechazo a que ningún tipo de hijastro o hijo adoptivo que pudiese tener, siquiera más adelante, pudiese heredar.

Investigación por la muerte de Matthew Perry

Aunque el actor falleció por el consumo de ketamina, que junto a una enfermedad coronaria y los efectos de un medicamento contra los opioides, acabó provocando su ahogamiento accidental en la piscina, la policía abrió una investigación para averiguar cómo había tenido acceso a una cantidad tan elevada de la droga, que se suponía que solo consumía en una terapia ya terminada y en dosis muy bajas en formato de infusión, para tratarse la depresión y la ansiedad.

El Departamento de la Policía de los Ángeles en colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos busca procesar a quien suministrase la droga, de forma probablemente no autorizada, y ya ha anunciado que acusará a varias personas.