La OCU avisa: estas cremas no llegan al factor de protección solar que prometen en su etiqueta

España tiene unos 300 días de sol al año, es por tanto uno de los países que disfruta de más horas de luz, como contrapartida, se diagnostican más de 20.000 cánceres de piel al año y la incidencia ha aumentado en torno a un 40% en los últimos cuatro años, según ha advertido la Asociación Española de Dermatología y Venereología. Para evitar que esto ocurra, es muy importante concienciar a la población sobre el uso de crema solar de alta protección. Sin embargo, no todas aquellas que se promocionan como esto lo son.

Como cada año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 21 productos solares corporales con protección alta o muy alta, en loción o espray entre las marcas más importantes de supermercado y droguería (Nivea, Garnier Delial, Babaria, Ecran denenes), farmacia y parafarmacia (Isdin, Avène, Eucerin, La Roche Posay, Mustela, Heliocare). Las marcas blancas están representadas por Science de Carrefour, Deliplus de Mercadona y Cien de Lidl. También se muestra alguna marca de alta perfumería, como Biotherm.

Para determinar la calidad, se ha comprobado si el SPF y UVA son realmente el que indican. El resultado ha sido que tres de ellas mienten: Ecran Denenes Leche protectora infantil para pieles sensibles y atópicas SPF 50+, Nivea Sun Kids Ultra protege & cuida SPF 50+ y Cien Sun (de Lidl) Crema solar infantil SPF 50. El motivo es que no han superado el nuevo método llamado Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida (HDRS) que consiste básicamente en un método in vivo, en el que se aplica a los sujetos un protector solar, y un método in vitro, en el que las mediciones se realizan en una lámina de plástico.

Los protectores solares están compuestos de filtros solares químicos o físicos (minerales). / FREEPIK

Desde OCU han informado a los fabricantes de los resultados de sus productos y lo han denunciado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), solicitando que realice las comprobaciones necesarias y las haga públicas para que los consumidores puedan realizar una compra adeucada.

¿Cuáles son las mejores?

También se ha hecho una revisión del etiquetado, se ha mirado si tienen ingredientes dañinos o sospechosos de serlo tanto para la salud como para el medio ambiente y, por último, un grupo de usuarios han valorado sus propiedades como cosméticos puntuando lo que les gusta más y menos.Un panel integrado por 30 voluntarios de distintas edades probó cada una de las cremas valorando la facilidad de dispensación y aplicación, la absorción, la textura, el olor, el efecto (si no es pegajoso, ni graso) y el aspecto de la piel.

Las que más han gustado son Biotherm Waterlover hydrating sun milk SPF 50+ y Nivea Sun kids Protege & Cuida en pistola SPF50+. Las cremas que mejor calificación obtienen en impacto ambiental, aunque solo con 3 estrellas, son Mustela Spray solaire haute protection SPF 50 y Sun Med (de Mercadona) Protector Infantil FPS 50+ Resistente al agua.