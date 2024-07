Estas serán las ciudades por las que pasará Joaquín Sabina en su última gira 'Hola y adiós'

Uno de los cantautores de mayor carrera musical en nuestro país, Joaquín Sabina, se está preparando para despedirse de los escenarios. Este jueves por la mañana ha anunciado que dentro de algunos meses se retirará definitivamente. Pero antes de ello, dará una gira mundial.

Tras su anterior periplo, 'Contra todo pronóstico', Sabina emprenderá un último recorrido, la gira 'Hola y adiós' con la que quiere despedirse como es debido del público que durante décadas ha apoyado su trayectoria. Esta tendrá su pistoletazo de salida en febrero de 2025. La primera parte durará once semanas y, tras una pequeña pausa, el creador de 19 días y 500 noches continuará su aventura por España y por otros países de Europa.

¿No era la anterior gira la última?

"Ya sé que en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión. Lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América, en España y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida", ha expresado Sabina.

Aun así, "tras este HOLA Y ADIÓS, ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios, pero se guarda en la manga el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje", ha explicado su equipo en la nota de prensa.

Por ahora, el artista jienense de 75 años ha publicado un comunicado en su perfil de Instagram y ha remitido a la página web de la gira que recorrerá ciudades de México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y por supuesto, España.

Conciertos y ciudades de la gira 'Hola y adiós' de Joaquín Sabina

En la publicación de Joaquín Sabina, el cantante y su equipo han informado de las fechas y ciudades de las citas en América:

Ciudad de México, México: 1, 4, 10 y 12 de febrero de 2025

Guadalajara, México: 7 de febrero de 2025

Los Ángeles, Estados Unidos: 16 de febrero de 2025

Houston, Estados Unidos: 19 de febrero de 2025

Miami, Estados Unidos: 25 de febrero de 2025

Washington, Estados Unidos: 26 de febrero de 2025

Nueva York, Estados Unidos: 1 de marzo de 2025

Puerto Rico, Estados Unidos: 4 de marzo de 2025

San José, Costa Rica: 8 de marzo de 2025

Bogotá, Colombia: 12 de marzo de 2025

Lima, Perú: 17 de marzo de 2025

Santiago de Chile, Chile: 21 de marzo de 2025

Buenos Aires, Argentina: 24 y 26 de marzo de 2025

Montevideo, Uruguay: 29 de marzo de 2025

Las entradas saldrán próximamente a la venta. Sin embargo, según el comunicado de Sabina, las fechas y estadios por las que pasará el cantautor en Europa, incluidas las de España, no serán anunciadas hasta septiembre de 2024.