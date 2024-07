Bertín Osborne cancela su gira de verano por problemas vocales

Nuevo varapalo para Bertín Osborne. Y en esta ocasión no tiene nada que ver con Gabriela Guillén ni con su paternidad, a pesar de que se prevé que en estos días se haga público el resultado de las pruebas de ADN a las que se habría sometido recientemente y que confirmarían lo que él ya ha reconocido públicamente: que es el padre del hijo de la paraguaya.

El artista no está atravesando por su mejor momento, y como acaba de anunciar en un comunicado la organización de la Gran Feria de Julio en los Jardines de Viveros de Valencia, se ha suspendido el concierto que Bertín iba a ofrecer en el recinto el próximo 21 de julio.

Algo que ya se venía rumoreando en los últimos días, puesto que se habían vendido menos de 200 de las 2000 entradas disponibles para el espectáculo, enmarcado en una gira veraniega que también ha cancelado.

El motivo, sin embargo, no es el poco éxito que ha tenido su cita con el público valenciano, sino "por las secuelas post-covid que afectan a todos sus compromisos posteriores". Bertín arrastra "problemas de voz" por las cuales su facultativo le habría recomendado "descanso vocal". Según el parte médico, el cantante presenta "un edema en las cuerdas vocales que le impide hablar y cantar con normalidad. Se prescribe tratamiento médico y se aconseja reposo vocal relativo. Se desaconseja cantar hasta que desaparezcan las lesiones".

No es el primer show que suspende el presentador, que el pasado 13 de junio, 24 horas después de emitir el comunicado conjunto con Gabriela asumiendo la paternidad de su hijo, cancelaba su concierto en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix por problemas técnicos relacionados con la iluminación de la plaza de toros, aunque nadie pasó por alto la escasez de público.

Bertín ha hablado con 'Y ahora Sonsoles' y ha reconocido que no se encuentra bien. Ha confesado que está "cansado", que tiene "problemas de voz" y que a pesar de que creía que las secuelas que arrastraba del Covid que contrajo en enero estaban superadas, vuelve a sentirse "raro". "No soy yo, había repuntado pero no estoy bien", ha admitido.

De ahí que su decisión haya sido no hacer más conciertos este verano y descansar en su finca de Sevilla con sus hijos y sus nietos. "Necesito parar porque no termino de superarme", ha explicado.

Coincidiendo con la suspensión de su gira, su primogénita, Alejandra Osborne, ha asistido al concierto de Ricky Martin en Sevilla y ha tranquilizado respecto al estado de salud de su padre, asegurando que se encuentra "fenomenal". "Está súper bien", ha afirmado con una sonrisa.

El encontronazo con Carmen Lomana

Esta no es la única polémica que ha protagonizado Bertín en los últimos días, ya que tras salir a la luz que habría tenido un tenso encontronazo con Carmen Lomana durante la Primera Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero' -por las críticas que la socialité hizo de su actitud ante la paternidad el hijo de Gabriela, afirmando que a su edad debía hacerse la vasectomía si no quería volver a ser padre- la tertuliana ha revelado el feo que el cantante tuvo con ella al negarse a saludarla.

Como ha relatado Lomana, ella se acercó a la mesa en la que estaba el artista para saludar a José Moro. Estuvo un rato charlando con el empresario sobre sus bodegas y por educación saludó a Bertín, que estaba sentado al lado. Sin embargo, su reacción no fue la esperada, puesto que se cruzó de brazos y no se levantó a saludarla, sino que le dijo "no tengo ganas de saludarte" con suma frialdad. Un desplante que la socialité asumió con dignidad, diciéndole "adiós" y yéndose del lugar.