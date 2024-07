Helados deliciosos pero saludables: estos son los mejores según la OCU

Los helados son uno de los grandes placeres del verano, pero no se puede abusar de ellos. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado varias recomendaciones para saber elegir en el supermercado o en otros establecimientos la mejor opción para darnos un capricho, pero sin dañar al organismo.

Los helados son una combinación de agua, azúcares, grasas, proteínas y... aire. Sí, la mitad de su composición son burbujas de aire que confieren la textura esponjosa y cremosa a este dulce. De la otra mitad, una buena parte son los cristales de hielo que enfrían la mezcla.

La entidad separa los helados en siete categorías:

De crema : sus componentes en total acumulan por lo menos un 8% de grasa láctea y un 2,5% de proteínas de origen lácteo

De leche : contiene más de un 2,5% de leche entera y una pequeña cantidad de leche desnatada

Helado : también lleva proteínas de origen láctico y por lo menos tiene un 5% de grasa

Helado de agua : es decir, los polos, con casi un 90% de agua

Sorbete : es un subtipo de helado de agua (cerca de un 80% de agua) y debe contar por lo menos con un 15% de fruta

Granizado : denomina a los sorbetes y helados de agua que tienen una textura semisólida

Postre de helado: son aquellos helados más elaborados y decorados, que se suelen servir en restaurantes de reputación o en cafeterías especializadas en este tipo de composiciones caseras

Así, aquellos con menos calorías son los polos. Aun así, no todos los tipos de grasas y proteínas son de la misma calidad, ya que dependen de las marcas y de los ingredientes que estas escojan. Así, la OCU ha analizado cincuenta helados infantiles creados por diferentes fabricantes. Te contamos cuáles son los dos modelos con mejor puntuación.

Los dos mejores helados del mercado según la OCU

En España se comercializan muchos helados de diferentes marcas y apariencias. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha examinado cincuenta productos. Los dos que han logrado una mejor valoración han sido "Helado Nestlé Pirulo Cool Fresa" en el formato individual de 100 gramos y "Helados Nestlé Pirulo Tropical Mini" en el envase de seis unidades.

Ambos productos son polos, es decir, helados de agua con sabor a frutas (tienen entre un 6% y un 7%), lo que no excluye que puedan contener leche. Los dos han obtenido una letra B en el Nutriscore, que es un sistema de etiquetado que evalúa la calidad nutricional de artículos alimenticios en cinco categorías: A, B, C, D y E; siendo la primera la más saludable y la E la menos saludable. Los demás modelos analizados en un laboratorio por la OCU han obtenido las letras C, D y E.