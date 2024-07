El email a María José Suarez con todos los detalles de la infidelidad de Álvaro Escassi

La ruptura entre María José Suárez, modelo, presentadora y ganadora de Miss España 1996, y Álvaro Escassi, jinete conocido por su participación en concursos y prensa del corazón, se ha convertido en una de las grandes noticias del verano. Y el último detalle sobre cómo ocurrió es más que escabroso. Un correo con todos los detalles de la infidelidad de Escassi cuando menos se lo esperaba.

Un crucero, planes de futuro y una infidelidad flagrante

La pareja ha pasado una mala racha en los últimos meses, con continuas idas y venidas, pero en los últimos tiempos parecían haber puesto solución a sus problemas, con un romántico crucero en el que celebraron una boda simbólica, hicieron planes de futuro y del que los dos salieron enamoradísimos. María José está enganchadísima y Álvaro está siendo encantador, tanto con ella como con todas las personas que les rodean.

Pero el cuento de amor terminó 48 horas más tarde. María José recibió un email con todo lujo de detalles. En él la persona se le presenta, le cuenta que Escassi le ha sido infiel con ella e incluso le describe las prácticas sexuales que han realizado juntos. Además, le transmite que Álvaro no tenía ninguna intención de romper con ella, e incluso se había comprometido a pasar más tiempo juntos.

La reacción de Suárez y la de Escassi

Para la modelo ha sido todo un shock. Ha necesitado varios días para interiorizar la noticia, y no le ha temblado el pulso en mostrar su dolor ante los micrófonos, ante los que ha declarado que su relación con Escassi ha sido "la mayor estafa amorosa que ha sufrido en su vida". Además, ha calificado el email de "asqueroso". Y afirma no quiere saber nada de su ahora ex pareja.

Por su parte Escassi se ha atrevido a poner excusas. Su interpretación de estos hechos que "son cosas que pasan cuando uno esta medio separado, medio volviendo”. Y denuncia que la prensa no sabe como se siente él respecto al mal momento de María José.

Unas declaraciones que chocan con la polémica sobre una supuesta cercanía con la actriz y ex del futbolista del PSG Hakimi, Hiba Abouk. Polémica en todo caso que parece limitarse al mundo de la prensa, y es que los rumores han sido descartados por ambos. Él afirma que se están conociendo como amigos, y que Abouk le cae genial, ella ha tachado de mentiras las acusaciones de contacto físico, y está muy enfadada por como puedan afectar estos cotilleos a sus hijos con Hakimi, el mayor de 4 años y el pequeño de 2.