Bosco, salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': esto es lo que ha hecho delante de Olga Moreno y Jorge Pérez

Como ya se ha convertido en una tradición, uno de los tres nominados de esta semana se ha salvado de la expulsión durante la gala de este martes. Tras el adiós de Adara Molinero, el nombre del segundo expulsado de 'Supervivientes All Stars' estaba entre Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno o Jorge Pérez.

Eso sí, parece que el que salió airoso de ello fue Bosco, quien, lleno de euforia, no dudó en celebrar su salvación delante de la atenta mirada de Olga Moreno y Jorge Pérez. Jorge, por fin, respiraba tranquilo sabiendo que el jueves no tendría que decir adiós a la aventura que solo acaba de empezar.

A pesar de los bajones que han atravesado tanto la ex de Antonio David Flores como el Guardia Civil en los últimos días, lo cierto es que ninguno se quiere ir de los Cayos Cochinos tan pronto, y así lo dejaban claro durante sus alegatos antes de la ceremonia de salvación.

"Me gustaría continuar en 'Supervivientes' porque desde la dotación de comida mi cuerpo ha respondido mejor. Ahora mismo me encuentro en mi sitio. Estoy ilusionado de coger leña, pescar... Creo que es mi sitio y me gustaría quedarme" ha confesado Jorge. Olga, por su parte, ha asegurado que le apetece demostrar lo que tanto le ha costado al principio.

Salvado con la mitad de los votos

Finalmente le tocaba el turno a Bosco, que, con su eterna sonrisa y tirando de sentido del humor, apuntaba que merece quedarse "para darle guerra a toda la gente". "No me puedo ir, me niego a irme", ha exclamado divertido.

Después de que sus compañeros se posicionasen detrás del nominado al que salvarían de la expulsión, ha llegado el momento de descubrir el nombre del elegido por la audiencia con un 50% de los votos.

Suspendidos en una plataforma sobre el mar, Laura Madrueño ha cortado en primer lugar la cuerda de Olga, que una vez más se enfrentaría a la expulsión este jueves. Su rival, Jorge Pérez, caía al agua poco después que ella para la alegría de Bosco, que no ha dudado en celebrar su salvación agradeciendo al público su apoyo: "¡'Boscolitos' y gente que se ha unido a la causa os lo agradezco!" ha exclamado eufórico antes de lanzarse a cantar una canción para sus fans.