Adara Molinero se sincera sobre su paso por 'Supervivientes All Stars': "Pienso ahora mismo en volver y siento pánico"

Después de su breve paso por la isla de 'Supervivientes', Adara Molinero se enfrenta a su paso por Honduras en el que la presión del concurso ha podido con sus ganas de vivir la experiencia.

Asegurando que todavía "está en shock", ante Jorge Javier Vázquez, contaba que estaba totalmente bloqueada al iniciar el concurso. No ha sido su mejor momento y así lo ha demostrado en las pantallas de la audiencia.

No era el momento de Adara

"Cuando se cerró todo yo estaba súper nerviosa, no podía ver el programa, el cuerpo me iba avisando" y añadía "tengo que pensar todo mucho, tengo sentimientos encontrados, me hubiera gustado pero no podía".

Aunque su situación psicológica no era la idónea para afrontar los retos que propone 'Supervivientes', Adara reconocía que la actitud de sus compañeros no le ayudó en nada: "Lo veía todo súper complicado, más complicado de lo normal. Solo sentí apoyo en Bosco y Olga, el resto no, me veían como una amenaza".

A pesar de haber sido la primera concursante de 'Supervivientes All Stars' en abandonar la isla, Adara reconocía frente a Jorge Javier que no volvería a Honduras: "Pienso ahora mismo en volver y siento pánico".

Haciendo un repaso por cómo ha sido su relación con Bosco Martínez Bordiú, Adara aclaraba que su compañero sí que llegó a ser su pareja, aunque por muy poco tiempo: "Sí, un poquito. Bueno, se intentó, es que fue muy poquito tiempo pero estábamos muy ilusionados, nos gustábamos mucho". Cuando le preguntan si podría haber pasado algo más entre ellos si ella no hubiera tenido pareja fuera, Adara aclaraba: "Hubiéramos seguido siendo compañeros, se intentó y no se llegó a nada. Estábamos en diferentes páginas".