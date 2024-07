Maison Matcha de Violeta Mangriñán abre sus puertas a medias y recibe críticas en su vídeo de apertura

Violeta Mangriñán acaba de unirse al club del emprendimiento de los influencers. Marta Lozano con Glowfilter o María Pombo con NameTheBrand, son otras creadoras de contenido que se lanzaron al mundo de los negocios.

Después de unos largos meses en los que Mangriñán ha tenido una serie de problemas con el espacio y ha tenido que retrasar la apertura del establecimiento, incluso ahora no está del todo abierto funcionando al 100%. Y es que, la infuencer ha anunciado su decisión de cerrarlo temporalmente.

Retrasos en las obras y agosto cerrado

El sábado pasado la infuencer inauguraba el local de Madrid especializado en té matcha. Ubicada en la Calle del Monte Esquinza, 33 de Madrid, promete convertise en el nuevo place to be de las influencers y en el protagonista de todas las historias que veamos en Instagram en los próximos días.

Según explicaba Mangriñán, el público tiene que esperar dos semanas para visitar el establecimiento y sentarse a tomar el afamado té. Un local que ha sido diseñado como un espacio abierto, con decoración industrial, para que "nos sintamos como si estuviéramos en casa, con amigos", según explicaba su fundadora. El sábado anunció que estaría abierto 15 días con un horario de 10h a 18h, donde se podrá pedir 'para llevar'.

Su decisión de cerrarlo temporalmente se debe a agosto. Según Violeta, Madrid se vacía durante ese mes, y bromea diciendo que “en agosto en Madrid solo está Ayuso y la policía local, poco más”. La inauguración ha dejado boquiabiertos a muchos, especialmente por sus planes inesperados de cerrar en agosto. En sus redes sociales, Violeta ha compartido la emoción y el esfuerzo detrás de 'Maison Matcha'. El retraso de la inauguración y la apertura a medias no son los únicos tropiezos de esta marca, hace meses se anunció que podría enfrentarse a una demanda de plagio.

Críticas por la apertura

Hace 3 días subió un vídeo de inauguración de 'Maison Matcha'. En la que se le podía ver cortando un lazo verde para anunciar la apertura. Las críticas no tardaron en llegar, ya que en el vídeo solo se la ve a ella y sus seguidores esperaban que hubiese gente en la inauguración. "No estaba nadie??" o "Es inaguracion?? No habia gente??" son algunos de los comentarios que los usuarios de TikTok han dejado en el vídeo. Alguno que la influencer no ha dudado en responder: "El vídeo lo grabé el Miércoles".