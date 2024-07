No, no se puede hacer esto en las rebajas: la anécdota de la clienta que quería llevarse un vestido

Llega el período de rebajas: el ingenio se agudiza y muchos clientes tratan de encontrar el mejor precio posible para adquirir sus prendas favoritas en esta temporada de verano.

Hay quienes aguardan durante todo el año a que llegue este momento para llenar su armario y también quienes solo compran piezas determinadas que llevaban un tiempo mirando, a la espera de que recibieran algún descuento. Así ha ocurrido con una compradora de una tienda de ropa que trató de llevar a cabo un plan para aprovechar una oferta.

Lo ha contado en clave de humor y de sorpresa un usuario de la red social TikTok llamado Unay Ferrer, que es un creador de contenido con más de cien mil seguidores en la plataforma y que trabaja como dependiente en una tienda de ropa. Su vídeo se ha viralizado y ha alcanzado más de un millón de visualizaciones.

El joven ha compartido la anécdota de una clienta que trató de devolver un vestido que había comprado hacía algunos días para volverlo a comprar al momento y así beneficiarse del 40% de descuento actual. "Si trabajas en rebajas, esta experiencia te pasa mínimo una vez a la semana", ha expresado Ferrer.

Aunque él se prestó dispuesto a realizar la devolución, la encargada estaba presente y se negó a permitir esta estrategia: "No, no, no puedes hacer eso", explicó la jefa. "Resulta que en rebajas tú no puedes devolver una prenda y volverla a comprar porque se haya rebajado. Yo era algo que no sabía e iba a hacerle el cambio tan tranquilito, no me molesta", ha opinado Ferrer.

La encargada trató de poner trabas a la clienta, que continuó con otros argumentos para hacerse con el vestido por el precio más bajo. Después de un rifirrafe, la compradora amenazó con poner una hoja de reclamaciones, según ha relatado Ferrer, que matiza: "Así que bueno, se llevó el vestido rebajado".

Pero también el joven dependiente ha advertido: "Así que bueno, si se os ha ocurrido hacer eso en estas rebajas, que sepáis que no se puede, al menos eso es lo que se estipula", ha concluido.