El programa que le cerró las puertas a Ion Aramendi

Ion Aramendi es un viejo conocido de los espectadores españoles. Y es que su carrera es larga y variada: empezó como reportero en 'Sálvame', donde estuvo 7 años, para de ahí dar el salto a presentar programas, con '¡Qué me estás contando!', en ETB; pasando por la televisión pública con programas como 'El cazador', 'Todos en casa' o 'The Dancer' y llegando finalmente a Telecinco, donde presentas 'Supervivientes', 'Reacción en cadena' o 'Gran Hermano VIP: El Debate'.

Poro este showman ha tenido un curriculum más variado de lo que podríamos esperar.

Del baloncesto a la televisión pasando por el butano y Australia

Ion Aramendi ha tenido una vida laboral más que prolífica. El primer campo en el que brilló fue el baloncesto, donde llega a jugar en la liga EBA, cuarto nivel de competición del baloncesto español, en equipos como Salamanca Norte y Maderas Peralta. Es la etapa en la que aprovecha para licenciarse en periodismo. Tras esta experiencia se marcha a Australia, trabaja como encargado de un restaurante griego y prueba con otra de sus pasiones: el surf. A su vuelta a España está un tiempo en el negocio familiar, el butano. Y es ahí donde sus padres ven la oferta laboral que finalmente le lleva a 'Sálvame'.

El programa que no le sonrío

Pero el presentador no ha triunfo allá donde haya ido, aunque ahora la vida le da una oportunidad de revancha. Y es que mientras lo veíamos en la televisión tuvo una incursión en el mundo del rock, con una banda de nombre 'Pitch & Cols', con la que tocó en salas por España y trató de competir en 'Factor X', programa que ahora va a presentar.

En su paso por el concurso tuvo oportunidad de lanzar versiones, por ejemplo de 'Sweet Caroline', pero también de interpretar composiciones propias, con nombres como 'Miami', 'Mike Is In The City' o 'I want You To Be'.

Tras ello llegó incluso a tener incluso una premonitoria actuación en 'Hable con Ellas', espacio que más tarde presentaría, pero que entonces conducía Jorge Javier Vázquez.

Desde luego como presentador parece haber tenido más suerte que como concursante en ese formato musical conocido mundialmente.