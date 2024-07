Alejandra Rubio retoma su rutina tras contagiarse de Covid-19

Hace 4 días Alejandra Rubio reaparecía tras contagiarse de Covid-19 y en medio del huracán por su próxima maternidad junto a Carlo Costanzia tras a penas 5 meses de relación. El pasado miércoles, horas después de reaparecer en el plató de 'Así es la vida' y responder muy molesta a las críticas, la hija de Terelu Campos llegaba a su casa muy nerviosa y, al borde de las lágrimas, sin poder disimular su angustia. Pedía a la prensa que no la grabasen porque había dado positivo en Covid-19.

Su estado por el Covid-19

Tras cinco días en los que apenas ha salido a la calle y lo ha hecho siempre con mascarilla, la nieta de María Teresa Campos ha sido pillada sin la mascarilla a la salida de un salón de belleza por las cámaras de 'Europa Press'. "¿Ya recuperada?", repreguntaba la periodista, despertando las risas de la colaboradora.

"Como podéis comprobar... Sino no saldría", ha sido su respuesta, con la que ha querido resaltar lo que cree que es evidente y es que no habría dejado en casa la mascarilla y habría ido a un salón de belleza si no se encontrase completamente recuperada tras haber pasado el coronavirus embarazada de casi cuatro meses.

Una vez más en el centro de todos los titulares por la posible mala relación que comparte con su madre en estos momentos, Alejandra prefiere no comentar nada al respecto y no alimentar los rumores que le rodean: "Por favor, de verdad, adiós chicos". Tras la última entrevista de Carlo Costanzia en 'De Viernes' en la que la propia Terelu Campos tuvo que entrar en plató para acompañar a su yerno, Alejandra ha preferido mantener las distancias y dar la callada como respuesta a todas las críticas que están recibiendo como pareja desde que se conoció la noticia de que se convertirán en papás este mismo año.