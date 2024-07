El Pueblo más bonito de España según la OMT

La Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra una competición anual que concluye con el galardón "Best Tourism Villages. Este busca premiar los destinos rurales que promueven el turismo como un motor de desarrollo y empleo de forma sostenible, preservando sus valores, promoviendo los productos de la comunidad y dinamizando su economía en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En 2022 32 pueblos de 22 países diferentes recibieron este reconocimiento, de los 136 candidatos y en virtud de nueve áreas, tales como sus recursos culturales y naturales, la sostenibilidad económica o la infraestructura y conectividad. Pero Rupit, en la provincia de Barcelona, es nuestro favorito.

Rupit, un pueblo de película

Rupit es un pequeño pueblo de la comarca de Osona, en la provincia de Barcelona, a apenas una hora y media de la capital y situado entre Vic y Olot. De nombre completo Rupit y Pruït desde 1977, cuando ambas localidades se unieron, tiene menos de 300 habitantes empadronados, y sus atractivos son incontables.

Esta localidad parece sacada de una película de Disney, o de 'Te di ojos y miraste las Tinieblas', de la aclamada escritora catalana Irene Solà. Pasear por su casco histórico es como sentirse en plena época medieval, plagado de casas de piedra, presidido por las ruinas de un castillo del siglo X y atravesado por un puente colgante. La iglesia de Sant Miquel, barroca, permite subir al campanario a disfrutar de las vistas, así como la Ermita de Santa Magdalena, a las afueras del pueblo (45 minutos caminando, pero con posibilidad de ir en coche).

La gastronomía es uno de sus puntos fuertes, tanto por las pastelerías con escaparates dignos de visita, con los embutidos y estofados entre sus productos estrella.

Por si todo esto fuera poco, el entorno natural es de ensueño. Rodeado de bosque, muy cercano a los parques naturales de la Zona Volcánica de la Garrotxa y a Serres de Milany-Santa Magdalena & Puigsacalm-Bellmunt, uno de los principales atractivos de la zona es uno de los saltos de agua más altos de Cataluña, el Salt de Sallent, una espectacular caída vertical de 100 metros.

Otros pueblos premiados

Pero la belleza de Rupit no debe desmerecer la del resto de premiados con ese "Best Tourism Villages". Y es que viajando por España uno no puede más que enamorarse de cada uno de sus rincones.

Así, los otros dos premiados en esa edición de 2022 fueron Alquézar, en Huesca, y Guadalupe en Cáceres, mientras que en 2023 recibieron esta distinción Cantavieja (Teruel), Sigüenza (Guadalajara) y Oñati (Guipúzcua).