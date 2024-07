Enrique Solís revela en qué punto se encuentra su relación con Vicky Martín Berrocal tras una posible infidelidad

Nuevas declaraciones de Enrique Solís días después de que se confirme su ruptura con Vicky Martín Berrocal tras cuatro meses de discreto noviazgo. Solís ha aclarado los rumores de que una presunta deslealtad por su parte en la pasada Feria de Abril pudo ser el detonante del inicio de una crisis que no habrían podido superar.

El hijo de Carmen Tello y el marqués de la Motilla ha negado rotundamente la existencia de terceras personas y ha revelado cómo es su relación con la diseñadora desde que decidieron emprender caminos separados: "Tenemos súper buena relación. La quiero muchísimo y la aprecio muchísimo y siempre hemos sido amigos". Por el momento no se plantea encontrar de nuevo el amor.

Enrique también se ha convertido en noticia porque han usurpado su identidad en una conocida aplicación de citas, algo que el sevillano intenta tomarse con sentido del humor: "Eso me pasa de vez en cuando".

Una demanda por agresión

El ex de Vicky también ha reaccionado a la supuesta demanda que una mujer a la que empujó y quitó su teléfono móvil en Marbella para que no les grabasen cuando celebraba el cumpleaños de la diseñadora semanas antes de su ruptura.

Enrique ha reaccionado con absoluta sorpresa, negando los hechos: "No ataqué ni agredí ni nada. O sea, no he visto nada. A mí no me han denunciado, no me ha llegado nada". Enrique ha reiterado el cariño que tiene por Vicky, "encantadora, una gran trabajadora y luchadora y un ejemplo para muchas mujeres", dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con la diseñadora: "Nadie sabe lo que pasará en el futuro ni lo que pasará mañana, con lo cual vamos a intentar disfrutar que ya es complicado el mundo como para complicárnoslo más".