Lydia Lozano ha acusado a Terelu Campos de marginarla, expresando su desconcierto ante la situación

Terelu Campos ha intensificado su conflicto con sus ex compañeros de Sálvame, ahora en 'Ni que fuéramos... shhh'. "No reconozco a esta Terelu, no sé quién se cree en este momento", comentó Belén Esteban el viernes 28 de junio. La hija de María Teresa Campos ha hecho varias declaraciones contra sus antiguos colegas y ha adoptado una actitud que ha generado polémica entre ellos.

Lydia Lozano reveló el jueves un detalle que la dejó "triste y enfadada". María Patiño comentó que Terelu se despidió de su equipo de Mañaneros tras fichar por Telecinco a través de un chat, omitiendo mencionar a Lydia, lo cual desconcertó tanto a ella como al resto del equipo de Ni que fuéramos Shh.

Archivo - Terelu Campos / EUROPA PRESS - Archivo

"En Mañaneros tenemos un chat donde está todo el mundo, ayer sobre las 4 de la tarde, Terelu escribió y se despidió 'Que ha sido un placer...', pero luego vi que se despedía de la parte de Corazón, personalmente dedicando mensajes a cada uno y a mí no me nombró", relató Lydia Lozano durante una conexión telefónica, ya que se encontraba de baja por dolor de espalda.

"Al principio ni me di cuenta, luego volví a leer los mensajes y me quedé sorprendida", continuó explicando Lozano. "Hemos estado hablando durante mucho tiempo, coincidíamos los martes y antes de cada programa pasábamos una hora y media juntas. El otro día me dio ánimos y un abrazo cuando estaba sufriendo mucho dolor de espalda... la conozco desde los tiempos de T de Tarde.