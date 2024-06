David Bustamante revela cuánto ha aumentado de peso durante la grabación de 'Tu cara me suena'

David Bustamante (42 años) ha llegado a la primera semifinal de Tu cara me suena 11 por todo lo alto. La semana pasada se convirtió en el merecido ganador de la gala gracias a una impresionante imitación de Joaquín Sabina con su tema 19 días y 500 noches. Ahora, está decidido a impresionar aún más al jurado y al público con su actuación de esta noche. Su objetivo es asegurarse un lugar en la final del concurso de Antena 3. Para ello, el artista de San Vicente de la Barquera se ha preparado meticulosamente durante estos siete días, enfrentándose al desafío de transformarse en Camilo Sesto, uno de sus ídolos y de sus padres.

"¡Qué alegría y qué responsabilidad! Es un honor", confesaba durante los ensayos de la semana. Compartió su entusiasmo por la llegada del viernes, ansioso por dejar a todos boquiabiertos. Camilo Sesto es uno de los artistas favoritos del cántabro, como confesó sentado en el sofá junto a sus compañeros y Manel Fuentes (53 años), presentador de Tu cara me suena. "Es una absoluta maravilla. Él es uno de los culpables de que sea quien soy hoy, de que yo haya querido hacer musicales. Es uno de los grandes ídolos de mis padres, por lo tanto, lo he heredado. Soy un gran fan", dijo Bustamante.

En ese momento, su gran amigo y compañero en el programa, Miguel Lago, aseguró a los presentes que estaba seguro de que lo haría muy bien. "¿Sabes que lo va a hacer de maravilla porque es la canción que canta siempre cuando aparecen las croquetas?", le dijo a Manel Fuentes. Y es que Bustamante nunca dice que no a estas delicias en el catering de Tu cara me suena.

"Jamás diré que no", afirmó. David Bustamante también confesó que ha engordado tres kilos desde que está en Tu cara me suena. Aunque sigue luciendo estupendo, como le señaló Manel Fuentes, el cántabro se preocupa mucho por su físico. Procura cuidar al máximo su alimentación y acude a diario al gimnasio para mantenerse en forma. "Sí, estoy en un momento de disciplina total y me cuido mucho porque hay que estar a tope con lo que se viene y con la gira. Siempre trato de cuidarme, pero claro, a veces me como más bollos de pan de los que debería", reconoció a Pablo Motos en El Hormiguero el pasado mes de marzo.