El truco para saber qué prendas serán rebajadas por ZARA

Inditex empezó ayer jueves 27 las rebajas en todas sus tiendas, y Zara es una de las más deseadas de toda su oferta, con su buen gusto, variedad de prendas y prendas que de normal se nos escapan del presupuesto, pero que en estas fechas se nos ponen a tiro.

El truco para saber qué prendas van a ser rebajadas

En principio no es posible adelantarnos y saber qué prendas van a ser rebajadas y qué prendas no, no quedaría otra que entrar una y otra vez a la aplicación, a la tienda online o acudir físicamente a la que nos pillase más cercana. Pero hay un pequeño truco.

Resulta que si accedemos a la web de Zara International Sale, o la de otros países, podremos navegar igual que si fuese la sección para España, con la única diferencia de un apartado dedicado a las rebajas. Ahí podremos ver qué prendas van a ser rebajas incluso hasta el 40%, haciendo el cálculo sobre el precio que tenga en España.

Esta sección también permite filtrar por tipo de prenda, facilitando la búsqueda entre los cientos de artículos. Así podremos introducirlas en la cesta e incluso comprarlas online. Hay que tener en cuenta que los artículos rebajados son aquellos que la tienda considera de 'continuidad' o 'nueva colección'.

Otros trucos son comprar los domingos, los días que Zara repone las prendas agotadas y hace inventario; los miércoles, por ser cuando entra material nuevo y usar la opción de 'ver similares' en la app, viendo posibilidades cercanas a la prenda favorita que no hemos podido conseguir.