El truco de un oyente de radio para que no te vuelvan a llamar números extraños

Muchas veces pulsamos el aceptar de 'Términos y condiciones' sin darnos cuenta que damos el consentimiento a que llamen por cuestiones publicitarias. Concretamente, se trata de un apartado que la mayoría acepta sin leer, pese a marcar una casilla confirmando que se ha leído y se está de acuerdo.

Por este motivo, muchas veces se deja la puerta abierta a recibir este tipo de llamadas. Pero un oyente de Hoy por Hoy de la Cadena Ser ha desvelado un truco para evitar que la llamada se alargue más de lo deseado.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones, que regula las llamadas comerciales, prohíbe hacer llamadas publicitarias para las que no hayas dado consentimiento. Por lo que estar atentos en el apartado de Términos y Condiciones es primordial.

Maneras de evitar el spam

Ciertos móviles avisan de cuándo la llamada se trata de 'spam' pero otras llamadas, aunque el teléfono inteligente avise, no son captadas y descolgamos.

Y es que cuando se acepta la llamada hay personas que deciden ser más tajantes y decir: "No me interesa". Otras quieren ser cordiales y escuchan por amabilidad, o puede que simplemente las personas no quieran oír una perorata que ha interrumpido la siesta. Por ello, el oyente del programa de la Ser ha desvelado un truco que hace él para que la llamada dure muy poco tiempo.

Asegura que el trato es cordial siempre y hace saber al operador que trabaja en la competencia: "Si me llaman de Movistar, les comento que trabajo en Vodafone y que conmigo poco negocio harán". Tal y como comentó en el programa le ha resultado efectiva. La excusa de la competencia, según asegura, hace que no vuelvan a contactarlo.