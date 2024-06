El secreto detrás del cambio físico de Florentino Fernández y Dani Martín: "Estuve 24 horas sin comer"

Durante estas fechas la mayoría siente la inspiración de enfundarse en el mismo bañador o bikini de hace unos años. La operación verano ha comenzado a ponerse en marcha para lucir un cuerpo esbelto en la playa, pero no es necesario esperar a esta estación para sentirse fabuloso o fabulosa. La salud también juega un papel crucial.

En las últimas semanas, el cambio físico de Florentino Fernández (51) y Dani Martín (47) ha sido notable según las fotos publicadas. Sus seguidores se preguntan cómo el cómico madrileño ha logrado perder varios kilos, mientras que surgieron rumores sobre el estado de salud mental de Dani.

Ambos han sido asesorados por el mismo doctor, el psiconeuroinmunólogo y osteópata Rafael Guzmán, autor del libro Tu cuerpo, tu hogar. La dieta que priman incluye principalmente el ayuno intermitente. "He estado hasta 24 horas sin comer. Las primeras horas son complicadas, pero es factible", confesó Florentino, destacando su peculiar sentido del humor al mencionar: "Desde que conozco a Rafael, me han pasado cosas muy curiosas. Puedo conversar con una cabra porque no consumo azúcar ni gluten, no ceno, y tomo el sol...".

Para sorpresa de muchos, Florentino también enfatizó el consumo de agua estructurada: "Es un agua donde las moléculas de hidrógeno y oxígeno forman figuras geométricas en el espacio. Estas configuraciones le dan condiciones físicas y químicas únicas, muy distintas al agua convencional que bebemos del grifo o embotellada". Algunos lo consideran el elixir de la juventud.

El agua estructurada y el agua biológica, que se produce dentro de las células humanas, comparten similitudes en su estructura molecular que mejoran la digestión, la hidratación y la energía al facilitar el transporte de nutrientes y la eliminación de toxinas. Sin embargo, como es común en temas dietéticos, otros expertos argumentan que no existe evidencia sólida de beneficios adicionales. Por supuesto, ninguna de estas aguas debe equipararse al agua del grifo, que en ocasiones puede ser perjudicial.

Cuando miles de seguidores vieron el Instagram de Dani Martín hace unos meses, surgieron rápidamente rumores sobre problemas de salud mental. Su respuesta fue clara: "He adelgazado porque me estoy cuidando, no porque esté mal. No tengo depresión ni nada parecido". Dani se mostró encantado de que la gente lo felicitara por su aspecto en las calles.