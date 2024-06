Los planes de Arkano tras ‘Supervivientes 2024’

Cuando se anunció la participación de Arkano en Supervivientes 2024, los telespectadores estaban ansiosos por ver cómo se desenvolvería el rapero en un reality de este tipo. Aunque ya había aparecido en programas como MasterChef Celebrity, los desafíos en Supervivientes son de una naturaleza completamente distinta.

Semana tras semana, Arkano demostró ser capaz de enfrentar cualquier prueba y reto, sobreviviendo en condiciones extremas. Como muchos otros, tuvo momentos de debilidad en los que consideró abandonar, pero logró superar sus miedos y llegó a la final junto a Marieta, Rubén Torres y Pedro García Aguado.

En la final, fue el primer eliminado, pero esto no le afectó. Los recuerdos y aprendizajes obtenidos durante la experiencia fueron mucho más valiosos para él. “Estoy muy agradecido por la experiencia. Ha sido un cambio mental muy positivo. Me he superado y he visto que los límites son solo mentales”, comentó antes de despedirse de sus compañeros.

Además, cualquier tristeza que pudo haber sentido se disipó con una sorpresa que el programa le tenía preparada: la visita de su novia, Alazne Aurrekoetxea, quien había decidido mantenerse al margen del programa hasta ese momento.

Ahora que su participación en Supervivientes ha concluido, Arkano se está enfocando en su futuro. En un directo con Gorka Ibarguren, reveló sus próximos pasos. Tras mencionar que había comido sushi con su novia, Arkano respondió a las preguntas sobre cómo estaba llevando el regreso a la vida cotidiana. "He vuelto con una sensación de orgullo y de agradecimiento cada vez que alguien me felicita... Lo estoy disfrutando mucho", aseguró.

Fue entonces cuando compartió sus planes más inmediatos. "Voy a lanzar una canción el viernes. Estoy preparando todo para ello. La canción se llama 1000 tanques, y se la escribí a mi novia antes de Supervivientes. La dejé lista antes de irme", explicó. Pero eso no es todo. Arkano también reveló que, mientras estaba en Honduras, decidió que quería volver a estudiar.

"Mientras estaba allí, tuve muy claro que quería estudiar Psicología. Sin embargo, al salir y ver todas las obligaciones laborales pendientes, me di cuenta de que no podía hacerlo de inmediato", confesó. Durante su estancia en los Cayos Cochinos, esta inquietud fue clara para él. "Pensaba en matricularme presencialmente. Estaba en fechas para matricularme, pero al final, no pudo ser", reflexionó.

Con estos planes en mente, Arkano promete seguir siendo una figura destacada en el panorama artístico español, mientras explora nuevas facetas personales y profesionales.