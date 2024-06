Paz Padilla saca su lado materno y defiende a Alejandra Rubio: "Si Terelu no tiene tiempo, yo se lo crío"

Encantada con su regreso a la pequeña pantalla de la mano de Ana Rosa Quintana en 'TardeAR', Paz Padilla no se ha perdido la fiesta que la presentadora ha organizado en su casa para dar el pistoletazo de salida al verano y celebrar los buenos resultados de audiencia de la primera temporada de su programa.

Madre, pero también amiga de su hija Anna Ferrer, su mejor confidente, Paz ha revelado emocionada cómo reaccionaría si la influencer le dijese que está embarazada como Alejandra Rubio: "¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Uf, tú no sabes, yo una de las cosas que he pedido para San Juan... ¡Qué alegría! Ser abuela, no me lo creo" ha exclamado.

"Ya está preparada"

Y es que con "27 años, con su casa que está pagando ya, con su trabajo... es independiente. Yo a ella la tuve con 26, o sea que ya está preparada" ha asegurado, confesando que, sin embargo, Anna no piensa lo mismo: "Me dice ¡mamá por favor, no es el momento!"

Ante las críticas que ha recibido Alejandra por quedarse embarazada a los 24 años tras menos de 5 meses de relación con Carlo Costanzia, Paz no ha dudado en salir en defensa de la nieta de María Teresa Campos: "Por favor, es que yo creo que toda mujer está preparada para ser madre, cuando físicamente ya estamos preparadas. Otra cosa es que las mujeres queramos renunciar a nuestra independencia porque es verdad que es un sacrificio, sobre todo en los primeros años".

"Pobrecita, ¿por qué hacemos eso?", se pregunta. "Ella es una persona independiente emocionalmente, inteligente, una chavala que acaba de terminar su carrera, que tiene una carrera profesional" ha sentenciado.