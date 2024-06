Ana Rosa evalúa 'TardeAR' antes de sus vacaciones: "Si compitiéramos en igualdad con 'Y ahora Sonsoles', ya habríamos ganado"

El programa comenzó en septiembre de 2023 y Ana Rosa Quintana está a punto de iniciar sus vacaciones de verano. En una entrevista con Yotele, la presentadora ha evaluado esta etapa vespertina y las audiencias alcanzadas, que rondan una media del 10,5% de share y más de 860.000 espectadores.

Ana Rosa asegura que no ha terminado este año más agotada que otros al frente de las mañanas, y destaca positivamente el formato. "Hemos concluido muy bien, siendo la segunda opción y a solo un punto de Sonsoles, que no tiene publicidad. Creo que es un resultado notable", sostiene. "Las tardes siempre han sido complicadas".

"Competimos contra dos cadenas que no tienen publicidad. TVE no la tiene por ley y Antena 3 opta por no incluirla. Entiendo que quieran blindar su programa, pero nosotros somos una emisora comercial y tenemos un 17% de ocupación publicitaria", defiende. "A pesar de ello, logramos un 10,5% de share. La diferencia es mínima, por lo que el balance es muy positivo".

"Si pudiéramos competir en igualdad de condiciones, ya habríamos ganado", añade, refiriéndose nuevamente a la cuestión publicitaria. "Estoy muy satisfecha con el programa. Nadie ha tenido unas circunstancias más complicadas que las nuestras. TVE emitiendo dobles episodios de culebrones, competiciones europeas... ha sido como una gymkana".

Además, Ana Rosa Quintana reitera que, contrario a lo que se ha especulado, no regresará a las mañanas, y sus planes futuros están centrados en "consolidar las tardes".