Sofía Suescun y Olga Moreno protagonizan una fuerte discusión en 'Supervivientes: All Star'

En las costas de Cayos Cochinos han surgido rencillas personales entre las dos concursantes del programa de Telecinco. Todo esto a costa del pasado familiar de la ex de Antonio David Flores, como ha sacado a relucir la novia de Kiko Jiménez.

Todo surgía después de que la sevillana comentase su sorpresa por haber sido directamente nominada por el líder Abraham García, a pesar de haber mantenido una estrecha relación durante los primeros días de convivencia. Un conflicto que Suescun aprovechó para desempolvar sus enredos del pasado. Y es que según la ganadora de SV 2018, Olga es "la reina de las víctimas".

Un comentario que no hizo gracia a Olga: "No soy ninguna víctima y no empecemos". A lo que le respondía: "Eres experta en darle la vuelta a las historias donde toda su vida, déjalo ya. No creo que tengas la conciencia muy tranquila", respondía Sofía y añadía algo más: "Te estoy hablando de lo que se ha mostrado en España, que eres la sufridora de la vida porque lo has pasado muy mal. Con lo que sé me es suficiente". A cambio Olga respondía que "la conciencia la tengo muy tranquila" y que no iba a "hablar del tema" queriendo zanjar el asunto.

Y, es que Sofía Suescun cree que Olga aprovecha de la situación sobre la nominación: "Cómo se le ve la inquina". Más tarde Olga se explicaba con Jorge Javier, donde poco a poco se revelaban las imágenes al completo del enfrentamiento: "Sofía, el pasado vamos a dejarlo en el pasado y vamos a centrarnos en 'Supervivientes' que para eso estamos aquí".

A lo que Sofía respondía: "Un aplauso para ti, simplemente estaba defendiendo a mi compañero, me estaba pareciendo una traición. No te quieras agarrar a ningún pasado que ese es tu problema, no quieras manipular la situación". Pero Olga no entendía que dijese esto: "Lo has sacado tú".