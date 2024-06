Remedios ante las quemaduras solares y qué no hacer

Llegan los días de sol y playa, y con ellos los "ahora después me pongo la crema", "para qué me voy a poner crema si está nublado" o los"uy se me ha olvidado la crema en casa". Y muchas veces pueden tener consecuencias muy serias. No solo puedes acabar como una gamba, sino que las quemaduras pueden ser muy dolorosas, dar fiebre y provocar incluso cáncer de piel, una enfermedad con cada vez más afectados.

Qué hacer para protegernos del Sol

Ante la llegada de las fechas veraniegas el Ministerio de Sanidad ha querido curarse en salud, y para ello ha publicado una serie de recomendaciones frente a los tres problemas más frecuentes: temperaturas elevadas, quemaduras solares y picaduras de medusa. Para ese segundo caso que nos ocupa esto es todo lo que debemos tener en cuenta:

Evitar exponernos al sol en las horas centrales del día (de 12.00 a 17.00), sobre todo de forma prolongada, por ejemplo durmiendo la siesta. En su defecto debemos buscar la sombra. Los sombreros y gorras son tus amigos. Disminuir las partes del cuerpo expuestas al sol, usando prendas ligeras, cómodas y no ceñidas, como las camisas de algodón, que siendo frescas bloquean la mayor parte de la radiación solar. Utilizar gafas de sol homologadas, que filtran el 90% de la radiación ultravioleta. Utilizar protector solar, en factor elevado y adecuado a nuestro tono de piel, edad y zona del cuerpo. Se debe aplicar 30 minutos antes de exponernos al sol y renovarse cada dos horas. Ser especialmente cuidadosos con los niños, especialmente sensibles a las exposiciones al sol. Y sobre todo en los menores de 3 años, que no deben ser expuestos. El protector solar recomendado para los infantes es superior a 40. Comprobar que si tomamos medicamentos estos no aumenten la sensibilidad cutánea a la radiación ultravioleta. No olvidar que el riesgo de quemaduras solares se incrementa con la altura, a razón de un 4% de la influencia de la radiación cada 300 metros.

Remedios ante las quemaduras solares

Las quemaduras solares son uno de los campos clásicos para aplicar todo tipo de remedios de la abuela, y no todos son efectos, e incluso los hay con un impacto negativo.

Aquellos que sí funcionan son:

Aplicar trapos húmedos o fríos, cremas y ungüentos con vitamina C y E (como los After Sun, que podemos meter en la nevera para aplicar fríos) y cremas de aloe vera.

Aplicar vinagre (es antibiótico y desinfectante), aceite de coco y esencia de manzanilla (que podemos aplicar con gasas o compresas).

Usar agua fría, que alivia los síntomas, no así hielo, que puede empeorar las lesiones.

Si tenemos inflamación podemos consultar a un médico para usar pomadas con cortisona.

Que no debemos hacer

Lo que tenemos prohibidos es usar cremas de vaselina, o con anestésicos con benzocaína o lidocaína, porque pueden provocar dermatitis; evitar arrancarnos las ampollas o rascarnos la piel, darnos baños con agua caliente, usar cremas con base de aceite (que obstruyen los poros) y fiarnos de soluciones milagrosas con base de yogur, avena o leche.

Y un último consejo, debemos acudir al médico si tenemos fiebre de más de 38,5º, dolores fuertes, escalofríos o signos de deshidratación.