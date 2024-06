Marina García y Jesús Sánchez de la 'Isla de las Tentaciones', cada vez más cerca de su boda

Marina García y Jesús Sánchez están en un momento idílico de su relación, muy enamorados, y yendo de boda en boda de su círculo de amistades, tanto que incluso ellos mismos van dejando caer que la suya no debe estar muy lejos, mientras sus seguidores no paran de animarlos.

La isla de las tentaciones

La pareja se dio a conocer al gran público en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. Llevaban 5 años, pero su relación no había sido fácil. Ya habían roto en dos ocasiones, con algún desliz por parte de Marina, y acudían al programa con la intención ella de ganarse su perdón, y él de recuperar la ilusión que se habían dejado en la monotonía del día a día. Eran la pareja con más años a sus espaldas de la edición, y finalmente superaron sus adversidades.

Ahora ella vive de las redes sociales, con casi 800.000 seguidores en instagram, y tiene una clínica de belleza. Ambos se dejan ver en las bodas de sus amigos, y tanto pasarlo bien da ganas de imitarlos.

Cómo sería su boda ideal

Marina se ha permitido describir como sería su boda ideal. Siendo ambos de Sevilla y con todo lo hermoso de la capital andaluza no hay necesidad de irse más allá, pero eso sí, la ceremonia por la noche, y rezando para que el calor no castigue demasiado. Nadie quiere ponerse un vestido de novia a 40 grados. Y para esa romántica noche veraniega son muchas las empresas que le ofrecen como organizadoras, a pesar de que Marina promete no ponérselo fácil, ya que se dice "especialita".

Mientras las insinuaciones en redes están a los ojos de todos, "De boda en boda, Jesusito... nos va llegando la hora" en las redes de ella, "Sr. y Sra. Sánchez García" en las de él.