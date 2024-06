La madre de Yulen Pereira manda un mensaje a Anabel Pantoja por su embarazo: "No pudo ser, pues ya está"

Entre la cobertura mediática y la expectación que gira en torno a los embarazos de numerosas influencers en este momento, se ha desbloqueado una nueva reacción a uno de los más sonados: el de Anabel Pantoja.

Aunque el embarazo de la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, haya eclipsado brevemente el de Anabel, lo cierto es que la reacción de la madre de su expareja ha vuelto a levantar el ánimo.

En esta ocasión, la madre de Yulen Pereira ha felicitado a la sobrina de Isabel Pantoja, desmarcándose de su hijo, que ha reconocido que se siente "incómodo" cuando le preguntan por este tema, ya que ha confesado que cree que su expareja comenzó su relación con el padre de su bebé cuando todavía estaban juntos.

¿Apenada por la ruptura?

Sin pelos en la lengua, la madre de Yulen comentaba: "Es lo que ella quería y buscaba. Que quería ser madre, pues lo ha conseguido". No ha dudado en darle sus más sinceras felicitaciones y enhorabuena: "Que tenga un embarazo estupendo, es lo único que le puedo decir" ha expresado la madre del esgrimista, insinuando que la influencer quería quedarse embarazada a toda costa.

Confiesa que le guarda cariño a Anabel, pues compartió vida con ella y con su hijo: "No pudo ser, pues ya está". Desde que rompió con Yulen no tiene contacto con ella pero se ha animado a confesar lo que piensa acerca de las críticas que ha recibido Isabel Pantoja por afirmar que tratará al hijo de Anabel como si fuese su nieto cuando con los hijos de Kiko Rivera e Isa Pantoja no tiene ningún tipo de relación.

Y a pesar de que no tiene ni idea, cree que siendo su familia la artista puede tratar a ese bebé "como considere". "Es un niño que viene a la familia y hay que quererlo" sentenciaba alejándose de los micrófonos.