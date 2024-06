Faltan camareros, camareros dispuestos a ser explotados

El perfil de la red social X @soycamarero es más que conocido. Con más de 150.000 seguidores se dedica a la difusión de lo que un gremio como el de los camareros tiene que sufrir día tras día, tanto de clientes como de empresarios. Y es que ya hemos leído muchas veces que faltan camareros, lo que no nos han dicho es que faltan camareros... Que cobren 4 euros la hora.

Esta conversación no parece un caso aislado a juzgar por el contenido frecuente de este conocido perfil. Son muchos los empresarios que parecen entender que el sueldo a pagar a sus empleados depende de su buena voluntad, sus ingresos y casi la divina providencia. Y es evidentemente ilegal, pues aparte del respeto al SMI existe un convenio colectivo, en este caso el Convenio Colectivo de Turismo, que marca un sueldo mínimo para los trabajadores con tareas más sencillas de 1.295, 20 €. Tampoco es muy legal eso de 6 días a la semana con jornadas de 8 horas y media, que después dice de 8, no parece aclararse mucho el empresario...

El cliente no siempre tiene la razón

Por si no tuvieran suficiente los sufridos trabajadores de la hostelería con la explotación laboral, las jornadas extenuantes, los horarios "flexibles" o la inestabilidad laboral, hacen puesta en escena los clientes. Y es que su falta de empatía está más allá de lo imaginable, desde malas reseñas por no ser atendidos fuera de horario o encontrar el local cerrado por vacaciones, hasta los que montan numeritos, pasando por una estrambótica queja de que no le habían servido comida india en un asador.

Uno podría pensar que ante este panorama solo queda llorar, pero en @soycamarero han preferido tomárselo con humor. El autor incluso ha sacado un libro, una novela gráfica de nombre 'El cliente no siempre tiene la razón' en la que Jorge tendrá que enfrentarse a un temible bar "Manolo" de toda la vida, sus insuficientes ingresos y una clientela habitual muy aficionada al dominó.