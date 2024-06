La boda de Álex y Gabriella: "Ojalá sea hasta que la muerte nos separe"

'Los vecinos de la casa de al lado' de Telecinco vivió uno de los momentos más emocionantes del reality. Durante el programa, que se puede seguir las 24 horas en exclusiva en Mitele Plus, se ha oficializado la boda entre Álex y Gabriela. La pedida de mano fue la semana pasada.

Tras superar varias infidelidades mutuas, la pareja de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ quiere celebrar el triunfo de su amor y dar el paso definitivo para consolidar su relación. Y es que, el vecindario al completo se ha vestido de gala para celebrar con ellos la primera boda de su historia.

Gabriela hacía su entrada deslumbrante en plató y dejaba a todos boquiabiertos, tras una pequeña espera en plató y antes de finalizar la gala. La pareja se dedicaba unas palabras antes de dar el 'sí quiero'.

Las palabras de amor y el regalo

“Gracias por aparecer en mi vida, gracias por dejarme ser yo, creo que los dos nos merecemos este momento, hemos luchado un montón. Creo que todo el mundo se merece una Gabriela en su vida porque eres una tía increíble, eres una tía que cuida a los suyos, que quiere de verdad… estoy súper orgulloso de ti, de tenerte como pareja, de ti como mujer, también. Me alegra mucho el haberte conocido y ojalá sea hasta que la muerte nos separe”, decía él mientras ella no podía contener la emoción.

Después le llegó el turno a ella entre lágrimas: "Conocerte para mí ha sido un descubrimiento, que por mucho que la gente me diga y me machaque un montón con lo de que esta relación no tiene futuro, yo sí que se lo veo y veo la oportunidad que tengo contigo. Sí que te veo en un futuro como el padre de mi hijo y como una familia y sí que me gustaría compartir mi vida contigo”.

Después de la ceremonia Marieta les hacía entrega de un regalo, la cual estuvo muy participativa durante todo el enlace y siempre de ‘buen rollo’. El regalo era bromista: ropa interior con la cara de la pareja en el centro: "Esto es para cuando salgáis por ahí. Por si se os bajan las defensas, que a mí me ha pasado alguna vez”.