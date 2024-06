Roberto Brasero advierte a Pablo Motos en su visita a 'El Hormiguero': "El tiempo está un poco más loco que antes"

La noche del martes 'El Hormiguero' invitó a Roberto Brasero, a estas alturas gurú de la meteorología de nuestro país, a sentarse en una de las sillas del plató para ser entrevistado en el programa de Atresmedia. El motivo de su entrevista de las hormigas es su participación en un nuevo programa de 'El desafío'.

Cómo no, le preguntaron por el tiempo de la semana y es que sorprendió especialmente la intensidad de la tormenta caída ese mismo día por la tarde. "El fin de semana no va a llover tanto como puede llover el viernes", subrayó. Habló del tiempo de este fin de semana y de cómo será el verano, que con el cambio climático llegan variaciones de temperatura.

"Estamos en verano ya pero el verano no termina de llegar. En junio nos hemos librado del calor que hemos tenido otros años, porque calor que hemos tenido hoy y ayer, pero cuando ya parece que las temperaturas van a subir, porque estamos a las puertas de julio, otra vez van a bajar el viernes".

"Tenemos una DANA, que son esas borrascas un poco especiales, que entre el jueves y el viernes va a cruzar la península, con lo que va a haber tormentas y van a bajar las temperaturas. El viernes, ya a las puertas de julio, va a parecer que es otra vez primavera", ha añadido el invitado. "El sábado, en el norte y en Pirineos puede caer algo, pero en el resto de la península volverán a subir las temperaturas", ha agregado.

Fue entonces cuando Pablo Motos le preguntó si el tiempo está loco o siempre lo había estado a lo que el entrevistado respondió que está un poco más loco. En la intervención explicó que ahora se sabe más de las DANA's y que se identifican mejor: "También es verdad que ahora son un poco más intensas y, además, más irregulares. Está lloviendo de manera distinta y menos aprovechable, porque cae de manera torrencial en muchos casos", ha proseguido.

Previsiones del verano

Sabiendo que iba al programa de Antena 3 y que Motos le preguntaría por ello, miró las previsiones del verano justo antes de entrar para ver si cambiaban en sus valores.

"Julio no es que vaya a ser cálido, sino que va a ser muy cálido; agosto va a ser muy cálido; pero también junio iba a ser muy cálido y no lo está siendo", comentó. Se atrevió a lanzar una previsión: junio podría ser el primer mes que no bate récord de calor desde abril de 2022. "Es decir, 25 meses seguidos batiendo récord de calor y este junio puede que no", ha resaltado el de Talavera de la Reina. "Eso nos dice dos cosas: que este junio ha sido fresco y que las previsiones que nos decían que iba a ser cálido no se han cumplido", ha recalcado.