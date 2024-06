Lola Índigo de vacaciones con Hakimi, futbolista del PSG e imputado por violación

Ibiza es uno de los destinos favoritos de los famosos, y Lola Índigo no ha sido menos, haciendo un parón en su gira para pasar unos días de relax. Es allí donde ha sido vista con otros rostros conocidos del gran público, entre los que se encontraba el futbolista del PSG Achraf Hakimi, en el ojo del huracán desde su imputación en marzo de 2023 por un caso de violación contra una joven de 24 años.

Hakimi, joven promesa del fútbol e imputado por violación

Achraf Hakimi no es cualquiera. Nacido en Getafe, es defensa del PSG y la estrella de la selección marroquí, país de donde es su ascendencia. El equipo de la capital francesa pagó 60 millones de euros por él, tras pasar por el Inter de Milám, Borussia Dortmund y el Real Madrid. Su excelencia deportiva ha sido reconocida con premios como el Balón de Oro africano sub 21, tanto en 2018 como en 2019.

Pero el futbolista se dio a conocer fuera de los círculos deportivos por otros motivos. En febrero de 2023 fue acusado de violación por una joven de 24 años, que decía haber sido invitada a casa del futbolista, donde a pesar de sus protestas le habría besado los pechos y penetrado con los dedos. Desde entonces no ha habido más noticias e la investigación, más allá de su declaración ante los tribunales el pasado diciembre.

Su equipo no tomó represalias contra él, no así su esposa, Hiba Abouk, actriz también nacida en Madrid, protagonista de la serie 'El Príncipe', y con la que tiene dos hijos, nacidos en 2020 y 2022 respectivamente. Aunque declaró tener la decisión tomada de antes de que tuviesen lugar estos sucesos, si ha contado haber sufrido mucho "He tenido momentos durísimos. Me quedé consumida, consumida físicamente". Y afirma siempre estar del lado de las víctimas, sin querer ser más tajante ante la falta de pruebas.

Lola Índigo, feminista y criticada en redes sociales

Por su parte Lola Índigo es conocida por sus posicionamientos feministas, que deja ver en muchas de sus canciones "Soy una feminista que hace canciones, por eso la mitad me salen reivindicativas". Por eso han sido especialmente chocantes las fotografías con Hakimi. Parece que el motivo del encuentro se debe a que tienen amigos en común, como el canario Don Patricio o la influencer Madame de Rosa.

En todo caso la cantante respondió a las acusaciones en redes sociales, que además manejaban la hipótesis de una relación entre los dos famosos, con un mensaje posteriormente eliminado “El acoso es insoportable, nunca hablé de mi vida pero llevo dos años con pareja y me relacionan con un hombre porque respiramos el mismo aire, sin contexto, у de la nada recibo una violencia verbal y una humillación sin sentido, la prensa es horrible pero por aquí sois mucho peor”.

Pero en las fotografías, en un barco de dos plantas, se les ve mantener un trato agradable, del que Índigo tampoco parece sentirse en la necesidad de dar explicaciones.