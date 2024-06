Leticia Sabater toma las riendas de El Hormiguero ante un Pablo Motos descolocado

Lucía Sabater, presentadora de 14 programas diferentes, participante en 6 realities distintos y colabora de múltiples programas, además de numerosas apariciones en películas y series, acudió el pasado lunes 24 a El Hormiguero, y siendo una figura muy diferente a la de los invitados habituales, dejó un programa para la memoria. Y es que la cosa prometía desde el primer segundo:

En esa entrada estelar Sabater culminó lanzándose a los brazos de Pablo Motos, y para terminar, un pico.

Siendo un programa muy familiar, las salidas de tono habituales en Sabater fueron en más de un momento un problema para Motos. La cantante tuvo varios momentos estelares, como cuando afirmó "¡Que levante la mano quién no se ha criado en mis pechos!", para acto seguido subirse a la mesa mientras sonaba una de sus composiciones, mientras el presentador alertaba de que el mueble no estaba para tantos trotes, y las hormigas se lamentaban "He visto mi vida pasar".

También hubo alguna ocasión en la que Motos se la buscó él solo, como cuando preguntó por su operación de reconstrucción de himen, que solo podía acabar en escándalo "Yo tenía un problema, que no me entraban cuando eran muy grandes". Y continuó "Yo ya he dejado a varios (novios) por tenerla muy grande. Tuve que ir ahí porque si un tío me encanta no puedes porque te destroza. Ahora todos los artefactos viriles me caben". Y ante el recordatorio de que estaban en emisión, se defendía con una evidencia tal como que el sexo es normal "Adán y Eva lo hicieron y nosotros les seguimos".

Pero también hubo espacio para momentos más emocionales. Y es que la cantante no tuvo una infancia fácil, debido su problema de estrabismo y en general a escaso atractivo físico, que como confesaba, decidió abordar aportando simpatía al asunto.

Y todo para anunciar su próximo single 'Tití, comeme el toto'.