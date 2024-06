Helado de Kinder Bueno en menos de diez minutos: solo tres ingredientes

Helado es sinónimo de verano. No es un secreto que este dulce artesanal sea el protagonista de esta estación, pues lo cierto es que ayuda a llevar de una mejor manera los meses en los que reina el calor.

Hay millones de sabores, recetas y formas de hacerlo, pero lo cierto es que todos sabrán al final a lo mismo. Por ende, elaborarlo de la manera más fácil, en el menos tiempo y con ingredientes accesibles que tengamos ya en la cocina se vuelve en la opción más buscada por los cocineros de la casa.

Seguramente tengas todos los ingredientes en la despensa, si no, te aseguramos que no son nada difíciles de conseguir. El Kinder Bueno está en auge, por tanto, si quieres preparar un helado que no tendrá nada que envidiarle a una gelatteria italiana... ¡Sigue leyendo para saber más!

Una receta para los más pequeños

Ingredientes

Nata líquida para montar.

Leche condensada.

Barras de Kinder Bueno.

Procedimiento