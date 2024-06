Pipi Estrada desvela cuál fue la verdadera reacción Terelu Campos al enterarse del embarazo de Alejandra Rubio

Aunque hace casi 20 años que rompieron, Pipi Estrada no se olvida de Terelu Campos y no pierde ocasión de atacar a la que un día fue su pareja. El periodista ha asistido a la presentación del nuevo libro de Paloma Barrientos y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre el sorprendente embarazo de Alejandra Rubio.

Eso sí, primero se ha posicionado en el conflicto abierto que mantienen Terelu y Carmen Borrego contra el que fuera mano derecha de Teresa Campos, Gustavo Guillermo, al que no ha dudado en mostrar su apoyo: "Es gente leal, honesta, noble, buena. Aquí va por barrios y si me tengo que jugar algo de mi cuerpo, yo me lo juego por Gustavo porque estoy acostumbrado a la tiranía con el débil y al peloteo con el fuerte".

Un embarazo sorprendente para Pipi

En cuanto al embarazo de Alejandra, Pipi confiesa que le ha parecido una noticia "sorprendente" a la vez que llamativa. "Esas cosas pueden ocurrir, pero cuatro meses de embarazo y cinco de relación chirría un poco, pero yo no seré quién cuestione esto ni lo fiscalice" añade.

Y es que no tiene dudas de que el bebé "es una cartillita que viene bien porque los programas empiezan a desaparecer, la presencia empieza a ser menos notable y notoria, de alguna forma hay que reinventarse y lo único que deseo en esta historia es que salga todo bien. Vaya milonga que nos están vendiendo".

Pipi, que conoce a Terelu, y como desvela ha podido hablar con "amigos en común" a los que mantiene tantos años después de su ruptura porque "no caigo mal", asegura que la reacción de la colaboradora al embarazo fue "terrible".

Además, y aunque Terelu ha desmentido su rivalidad con Mar Flores, Pipi revela que cuando Nuria González y la hija de Teresa Campos hablaban de la madre de Carlo en 2003 y 2004, no tenían buenas palabras para ella: "Decían de todo menos guapa".