Una noche en Magaluf: "Hemos entrado en cuatro garitos y los camareros no saben hablar español"

Hace contenido en la red social TikTok y durante sus vacaciones en Mallorca ha salido de fiesta. Silvia Moreno (@siilviamoreno_) ha compartido la experiencia en la plataforma en la que ha experimentado ei a varios bares de la zona y que los trabajadores no supiesen hablar español.

En concreto la tiktoker salió de fiesta por Magaluf, una zona turística ubicada en la localidad de Calvià que está frecuentada sobre todo por turistas ingleses.

"Una curiosidad de Mallorca es que hemos entrado como en cuatro garitos y en esos cuatro garitos los trabajadores no saben hablar español, solo saben hablar inglés", ha comentado en el vídeo.

En concreto el vídeo lleva ya más de 250.000 visualizaciones y más de 11.000 'me gustas'. "Que alguien me explique la razón porque yo la verdad que no lo entiendo, o sea estamos en España, estamos en Mallorca, ¿un trabajador cómo no puede hablar español?", se preguntaba en el vídeo. "Al igual que en la península nos exigen hablar obviamente español e inglés, ¿por qué aquí no les exigen lo mismo?", ha proseguido, con indignación.

Ha finalizado el vídeo diciendo que ella entiende que en esa zona la mayoría de los turistas sean ingleses, pero ha censurado que aun así no manejen nada de español.

Además, algunos usuarios han añadido sus opiniones en los comentarios en relación con las zonas turísticas de España: "En Tenerife sur hay unos cuantos locales así, por lo que no me extraña verlo en otras islas con mucha cantidad de turistas. Pero es muy triste. Es el más claro ejemplo de como el turismo se come tu isla".