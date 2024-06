El colegio en el que los niños hacen sus propios "libros de texto": Premio de Enseñanza 2024

Los padres que llevan a sus hijos a Edumar saben que cuando pregunten "¿Qué has hecho hoy?" A la salida del colegio, la respuesta será muy distinta a la de otros niños. Y es que Edumar no es un colegio cualquiera, y sin dejar de ser un centro público se enorgullece de hacer las cosas diferentes. Y es reconocida por ello, habiendo sido galardonada con el Premio de Enseñanza 2024, de la Fundación Cercle d’Economia en Cataluña.

Edumar: una apuesta por la pedagogía innovadora

Edumar nace en 1974 como una cooperativa de padres en el paseo marítimo de Castelldefels, y a los 2 años se integra en la CEPEPC (Colálectiu d´Escoles Per l´Escola Pública Catalana), un colectivo de escuelas catalanas que apuestan por la pedagogía activa, sin ánimo de lucro y mediante una participación democrática, integrando a los padres en la toma de decisiones. Se autodescriben como una escuela "pública, catalana, inclusiva e innovadora, que pretende la formación integral desde la infancia".

Y esto no es pura palabrería. Edumar se distingue principalmente por una cosa: no tener libros de texto. Es más, se podría decir que los libros de texto los hacen los propios alumnos. Y es que la educación no es una cadena de montaje, para la producción de individuos formados en masa. Cada niño es único y diferente, y esto es lo que han querido poner en valor desde Edumar.

Un modelo complejo e innovador

Para ello su metodología busca respetar las inteligencias múltiples y las distintas formas de aprendizaje, apostando por desarrollar todas las vertientes: emocional, física, intelectual y social. Y lo hacen con un proyecto curricular utiliza programas verticales elaboradas a partir de los dosieres de los estudiantes.

El modelo es complejo. Se parte de las propuestas de aula, variadas y siempre buscando generar nuevos estímulos y combinar actividades individuales y colectivas. Los profesores las reparten por niveles y preparan los materiales de tal forma que desarrollen los aprendizajes deseados. Pero es el niño el que podrá decidir de forma autónoma qué aprendizaje hacer en cada momento, con plazos de una semana.

Así, cada estrategia derivará en un dosier, elaborado por el propio alumno acompañado de un profesor. La idea es que estos reflejen el proceso de aprendizaje y las evidencias obtenidas.

Buena parte del éxito reside en que los aprendizajes son tangibles. Se parte de lo más concreto a lo más abstracto, y así se interiorizan las enseñanzas.

¿Y todo es idílico? Bueno, realmente no, hay un único pero. Muchas horas de trabajo dedicadas a generar el material y hacer la base del aprendizaje de lo que harán los niños. Algo que solo está pagado en pasión y vocación al profesorado, que es el que hace que un modelo así sea posible.