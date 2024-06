Esta es la cantidad de dinero que debes tener en tu cuenta corriente: la OCU advierte que tener demasiado puede ser peligroso

Una de las dudas más comunes a la hora de gestionar nuestro dinero es cuanto debemos tener en nuestra cuenta corriente. Y la OCU advierte, la tendencia es a tener mucho más de lo recomendable, y esto no solo nos perjudica si no que incluso puede resultar peligroso.

Las ventajas de las cuentas de ahorro

La primera pregunta que nos puede venir, sobre todo si manejamos nuestras primeras nóminas y no estamos muy familiarizados con los bancos, es ¿y si no en la cuenta corriente, dónde? Y la respuesta puede ser enormemente compleja, pero la más directa y sencilla, válida para los trabajadores con un sueldo medio, es en una cuenta de ahorro.

La principal ventaja es que los bancos pagan más intereses por el dinero que ingresamos en este tipo de cuentas. Y esto no es una cuestión de codicia, tampoco de inversiones que nos vayan a hacer millonarios. Más bien permite que nuestros ahorros no se devalúen, sobre todo en tiempos de una inflación más acentuada de lo normal. Cuando hablamos de cifras importantes no es ninguna tontería, podemos perder mucho dinero.

Cuánto dinero tener en la cuenta de ahorro y como evitar peligros

La OCU recomienda que tres meses de sueldo en cuenta corriente es suficiente, tanto para garantizar gastos corrientes y domiciliaciones como para un gasto extraordinario puntual. Es un colchón más que digno.

No recomendar una cifra concreta puede llamar la atención, pero tiene una razón de ser. Las personas solemos alinear nuestros gastos a nuestros ingresos, de forma que cuanto más ganemos más gastaremos y viceversa. Que en nuestra cuenta de ahorro haya tres veces lo que ingresamos es un mes es una garantía.

Y ya se sabe que el dinero, aunque soluciona problemas, también trae preocupaciones, y además funciona en proporción. Por eso la OCU tiene un recordatorio muy importante para aquellos que manejen sumas de más de 100.000 €. El Fondo de Garantía de Depósitos solo garantiza hasta dicho tope por persona y entidad, por lo que si hubiese algún problema con el banco perderíamos todo lo que hubiese por encima. Por eso repartir nuestros fondos entre distintos bancos es una forma de dormir más tranquilos.