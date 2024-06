Rubén Torres expresa su opinión sobre la victoria de Pedro García Aguado en 'Supervivientes 2024'

'Supervivientes 2024', ha generado mucha controversia en los últimos meses y sigue provocando debates tras la revelación del ganador. Contra todo pronóstico, Pedro García Aguado (55 años) se coronó como el vencedor del programa, llevándose a casa el premio de 200.000 euros. Aunque algunos concursantes lo respaldaban, las redes sociales han expresado opiniones muy diferentes, con miles de comentarios que cuestionan su mérito y acusan a la organización de favoritismo. Según muchos, Pedro pasó la mayor parte del tiempo en un segundo plano, a menudo visiblemente afectado emocionalmente y expresando deseos de abandonar el programa.

Pedro García Aguado y Jorge Javier Vázquez. / EPE

Esta percepción fue compartida abiertamente por Rubén Torres (30 años) y Gorka Ibarguren (29 años), quienes son ampliamente apreciados por la audiencia. En una reciente entrevista en '¡De Viernes!', Gorka explicó por qué nominó a Pedro, argumentando que era el concursante que menos méritos tenía para estar en la final. Después de ver estas declaraciones, Gorka comentó: "No me parece justo. Se le ha premiado por querer abandonar muchas veces y luego cambiar de opinión. Pero, ¿acaso los demás no sufrimos o no quisimos irnos a casa? Creo que todos lo hicimos." Gorka, quien fue considerado uno de los mejores supervivientes de la temporada y un candidato fuerte al título, expresó su opinión de que deberían valorarse más aspectos como la camaradería y la habilidad para sobrevivir.

Rubén Torres, bombero de Barcelona que quedó segundo tras un intenso duelo con Aguado, respaldó completamente a Gorka: "No podría haberlo dicho mejor. Pedro sufrió como todos, pero le faltó ese algo extra que otros como Gorka demostraron tener." Rubén fue visto como uno de los más fuertes competidores, destacándose por ser un buen compañero y por su habilidad para ganar numerosas pruebas de liderazgo durante el concurso.

Durante la discusión, Isa Pantoja defendió a Pedro con un argumento peculiar, cuestionando si el programa debería premiar necesariamente a quien mejor sobrevive o quien más pruebas gana. Ante esto, Rubén respondió con firmeza: "Esto se llama 'Supervivientes'. Si vamos a un programa de canto y premiamos al más guapo, ¿qué sentido tiene?" Aurah Ruiz, presente en el plató, mostró su desacuerdo llamando a Rubén y Gorka "reventados", recordando un conflicto pasado en la isla. Este desacuerdo refleja las divisiones entre los concursantes y las opiniones del público, que en redes sociales expresaron su incredulidad ante la victoria de Pedro, sugiriendo que su avance hacia la final fue más por descarte que por mérito real.